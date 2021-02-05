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Диетолог развенчала мифы о вреде куриных яиц: как часто можно их употреблять

Сегодня, 07:30

Среднестатистический украинец за год съедает 305 яиц

Яйца сырые, вареные, жареные, пашот – люди придумали сотни рецептов с использованием этого продукта, однако некоторые ученые уверяют – регулярное употребление яиц может вредить здоровью. Чем полезен этот продукт и нужно ли отказываться от употребления яиц, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Светлана Свичкар в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Яичница с лососем и авокадо
Яичница с лососем и авокадо
Фото: Pinterest

Недавно ученые провели исследование, в котором приняли участие около 9000 китайцев, и сделали вывод – длительное употребление яиц более одного в день повышает риск развития сахарного диабета на 25%. Однако насколько это правда? Так, например, профессиональные спортсмены постоянно употребляют большое количество этого продукта, но не жалуются на подобные проявления.

"Белок – неотъемлемая часть питания спортсмена и вообще правильного питания. Основой этого являются именно куриные яйца, – объясняет двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Шепель. – Лично я каждый день употребляю 5-10 штук. Яйца – это такой сказочный продукт, который помогает человеку набрать мышечную массу, когда ее не хватает, также, если человек имеет лишний вес – белок помогает сжечь жир".

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Что про полезность яиц говорят врачи

В том, что яйцо – вполне безопасный продукт, убеждены и украинские врачи.

"Меня действительно удивляют такие вердикты, потому что яйца являются естественным продуктом и нет особых противопоказаний для их употребления", – рассказала врач-эндокринолог и диетолог Светлана Свичкар.

Врач отмечает, что это не первые исследования, которые пытались доказать вредность этого продукта. Так, например, раньше говорили, что яйца содержат вредный холестерин.

Яйцо пашот с гренками
Яйцо пашот с гренками
Фото: Depositphotos

"Потом эти исследования были отвергнуты и ученые доказали обратное. Однако и дальше появляются новые мифы. Но я уверяю, что яйца – очень полезный продукт, который должен быть в рационе каждого человека", – отметила эксперт.

А вот от яичных диет диетолог предостерегает:

"Там много белка и почти нет углеводов – это очень опасно для почек", – объясняет Светлана Свичкар.

Поэтому главное – знать меру. И если прибегнуть к статистике, имеем показатели – среднестатистический украинец за год съедает 305 яиц и при этом у нас заболевания диабетом не превышает 7,5%. Зато каждый китаец в год съедает 105 штук, а у них проблема диабета стоит гораздо острее – около 11%. Поэтому можно сделать вывод, что употребление яиц никак не влияет на подобные заболевания.

Как яйца влияют на организм человека – смотрите видео:

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здоровье еда яйца
Источник: Сегодня
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