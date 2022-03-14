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Делать прививки во время войны или подождать – зачем сейчас вакцинация детям и взрослым

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 марта, 18:30
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Вакцинация во время боевых действий особенно важна: ведь сейчас сложно соблюдать гигиену, профилактику ОРВИ, ковида и других инфекций как детям, так и взрослым
Делать прививки во время войны важно, детям и взрослым вакцинация поможет избежать многих болезней
Делать прививки во время войны важно, детям и взрослым вакцинация поможет избежать многих болезней / Фото: freepik.com

Из-за нападения российских войск на Украину вся медицинская система больше сосредоточена на помощи бойцам и мирным жителям, которые пострадали от обстрелов и т.д. В условиях, когда сложнее защитить себя от гепатитов, ковида, гриппа, других инфекций – важно не пренебрегать прививками: как получить вакцину бесплатно сейчас, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Как вакцинируют сейчас в Украине и кого

Прививки по календарю (рутинные или обязательные) сейчас в Украине доступны бесплатно, сделать из можно в любом государственном медучреждении, до которого у вас есть возможность добраться. Также никуда не делся COVID-19, против него тоже вакцинируют бесплатно.

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Сейчас все календарные прививки в Украине доступны бесплатно, сделать из можно в любом государственном медучреждении
Сейчас все календарные прививки в Украине доступны бесплатно, сделать из можно в любом государственном медучреждении / Фото: freepik.com

Поэтому если кто еще вообще не прививался или пришло время получить бустерную дозу (уже имеете 2 дозы), то тоже обратитесь в любое медицинское государственное учреждение. Также кроме рутинных прививок актуальны и прививки против респираторных болезней, ведь сейчас сезон ОРВИ.

Особенно, если вы проживете в комьюнити переселенцев и находитесь в окружении большого количества людей. В таких условиях детям и взрослым труднее соблюдать чистые руки и надлежащую гигиену, вести здоровый образ жизни. Дополнительные вакцины можно приобрести за свой счет в аптечной сети, а сделать их могут вам в любом госмедучреждении бесплатно.

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Какие прививки детям и взрослым можно получить бесплатно

Взрослым сейчас бесплатно можно получить вакцину от столбняка + дифтерии. Ревакцинацию следует делать каждые 10 лет: узнайте у своего семейного врача, когда в последний раз вы прививались и сделайте ревакцинацию, при необходимости. Календарные прививки для детей:

  • гепатит В
  • туберкулез (БЦЖ)
  • полиомиелит
  • дифтерия
  • коклюш
  • столбняк
  • гемофильная инфекция
  • корь
  • краснуха
  • эпидемический паротит (свинка)

Обычно родителей с детьми приглашает на прививку семейный врач, однако поинтересуйтесь самостоятельно, по возможности, не пришло ли время вакцинации.

Какие дополнительные рекомендованные прививки детям

С учетом эпидсезона и войны детям рекомендуются следующие привики (они не календарные):

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  • ветряная оспа (если не болели)
  • ротавирусная инфекция
  • менингококковая инфекция
  • пневмококковая инфекция
  • СOVID-19, можно делать детям от 12 лет.
  • грипп, можно делать детям от 6 месяцев.

Также узнайте, "Как не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой – рекомендации для переселенцев".

А если вы покинули свой дом, то узнайте, "Как ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны – советы переселенцам".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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