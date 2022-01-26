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Делать ли прививки от коронавируса при иммуносупрессии и болезнях почек – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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26 января, 07:30
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Необходимость вакцинация при угнетении иммунитета по той или иной причине вызывает споры. Но при болезнях почек, как отмечает Евгений Комаровский, прививка нужна

Надо ли прививать людей против ковида, которые принимают иммуносупрессоры, то есть подавляющие иммунитет препараты – одна из сложных тем. На этот и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Вопрос в том, что вакцинация может в данном случае не сработать, а не потому, что прививки принесут вред людям, у которых по той или иной причине наблюдается угнетение иммунитета, – говорит кандидат медицинских наук,- Здравоохранение настраивает, что такие люди попадают в очень серьезную группу риска по заболеваемости ковидом их надо прививать по стандартной схеме.

Иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия возникает в случае приема ряда иммуносупрессивных препаратов. Также такое состояние может развиться после некоторых заболеваний. Поэтому в индивидуальных случаях, как отмечает доктор Комаровский, таким людям может понадобиться дополнительная доза вакцины, а не две прививки.

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Необходимо делать вакцину людям из других групп риска по заболеваемости ковидом – например, при заболеваниях почек
Необходимо делать вакцину людям из других групп риска по заболеваемости ковидом – например, при заболеваниях почек

Также необходимо делать вакцину людям из других групп риска по заболеваемости ковидом – например, при заболеваниях почек (хроническом громелуронефрите в том числе).

Это заболевание – один из серьезнейших факторов риска при коронвариусной инфекции. Поэтому является показанием к немедленной вакцинации, если у вас еще нет прививки.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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