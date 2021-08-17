Что такое ферритин железа и что делать, если он низкий

Не всегда при начинающемся дефиците железа анализ крови покажет недостаток этого элемента. А вот ферритин, его белок, будет снижен, и состояние требует коррекции

Если ферритин, белок железа низкий и состояние не корректировать - может развиться анемия / Фото: Коллаж: Сегодня

Латентный дефицит железа – это состояние, при котором наблюдается полное истощение запасов этого микроэлемента в организме, однако признаков развития анемии еще нет. Анализ крови при этом показывает, что железо в норме, а то и повышено, но ферритин – снижен.

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Что такое ферритин, почему важно знать его показатели, из-за чего развивается дефицит железа и как не допустить развития железодефицитной анемии – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Что такое ферритин и зачем его проверяют?

Роль белка ферритина сводится к депонированию (запасу) железа в организме. Вообще уровень сывороточного железа в нашем организме в течение дня постоянно меняется: в утренние часы он достигает максимума, а вечером – как раз наоборот. Также концентрация железа в крови будет повышаться после того, как человек выпьет алкоголь, при приеме противозачаточных таблеток, БАДов (особенно с содержанием железа и таниновой кислоты), витамина В12.

Уровень железа также повышается у женщин перед началом менструации. Причем даже если принять всего одну таблетку, содержащую железо, и потом сдать анализ, то он может показать повышенную концентрацию железа. Однако если уже есть дефицит ферритина, специальный анализ крови это покажет.

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Узнать уровень ферритина, белка железа, можно с помощью анализа крови / Фото: freepik.com

Поэтому врачи при диагностике латентного железодефицита и анемии в целом не ориентируются только на показатели железа, а проверяют уровень ферритина и других вспомогательных лабораторных показателей, которые укажут на железодефицит даже в начальных стадиях.

Если у человека происходит повышенная потеря железа или недостаточное его поступление в организм, снижаться в первую очередь будет именно белок ферритин, а потом уже уровень сывороточного железа и только потом – гемоглобина. Очень важно не ждать проявления ярких симптомов анемии, а выявить проблему и начать ее корректировать на ранней стадии.

Почему возникает дефицит железа в организме?

Дефицит железа может быть связан с особенностями питания или нарушением всасывания этого элемента (из-за заболевания органов пищеварения и не только). Так, латентный дефицит железа (а если его не лечить, то и железодефицитная анемия) может начаться при несбалансированном питании, строгих диетах.

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Часто к такому состоянию приводят гастрит с пониженной кислотностью, язвенная болезнь, заболевания тонкого кишечника и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Например, анальные трещины, хронический геморрой, которые периодически кровят.

Часто к железодефициту приводят гинекологические проблемы, обильные месячные и т.д. / Фото: freepik.com

К развитию дефицита железа могут приводить гинекологические заболевания – обильные месячные, фибромиомы матки и т. д. А еще гельминтозы (глисты), хронические заболевания разных органов и систем, онкология. Как видите, причин много.

Как понять без анализа, что есть дефицит железа?

Если у вас нет хронических болезней, вы питаетесь сбалансированно, не переутомляетесь постоянно, достаточно спите – то даже при снижении общего гемоглобина до 100 г/л значительного проявления симптомов не будет. И человек, как правило, не обращается к врачу и не сдает никаких анализов – ведь его ничего не беспокоит.

Беспокоиться начинают, когда появляются постоянная хроническая усталость, слабость, с утра человек не чувствует себя отдохнувшим, кружится голова, волосы стали выпадать, ногти истончились и ломаются.

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О латентном железодефиците может "рассказать" постоянная усталость / Фото: freepik.com

Если общий анализ крови в норме и к тому же врачи диагностировали гипотиреоз или аутоиммунный тиреоидит (это эндокринные заболевания), то сдать анализ крови на ферритин нужно обязательно.

Важный момент! Анализ на ферритин не проводится, если человек в это время болен ОРВИ или другим острым инфекционным заболеванием. Нужно выздороветь и только потом сдать анализ, чтобы результат был точным.

Как лечить дефицит железа правильно?

Корректируется латентный железодефицит только под руководством специалиста. Принимать самостоятельно препараты железа, не зная истинную причину заболевания, нельзя. Чтобы получить правильное лечение, в первую очередь важно устранить причину железодефицита, например сбалансировать питание, если диагностирован гастрит.

Не всегда слабость, хроническая усталость могут быть признаком дефицита железа.

Только по назначению врача принимаются препараты железа (в таблетках или капсулах) или саплименты (дополнительные биологически активные добавки). В целях профилактики можно самостоятельно контролировать уровень железа, сдавая анализ крови на ферритин.

Также врач может посоветовать ввести в рацион богатые железом продукты: животные субпродукты, гречку, печенку, красное мясо, шпинат, морепродукты. Но опять же, корректировать питание при железодефиците и выбирать рацион следует под руководством врача.

Важно!У женщин дефицит железа наблюдается гораздо чаще, чем у мужчин (из-за менструального цикла, частых диет и т. д.), поэтому для них желательно, чтобы показатель ферритина был хотя бы 35-40. Если он намного ниже – обратитесь за помощью к специалисту!

Напомним, ранее мы писали, как повысить гемоглобин самостоятельно.