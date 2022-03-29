Что такое алопеция, из-за которой жена Уилла Смита потеряла волосы

50-летняя Джада Пинкет-Смит борется с болезнью уже несколько лет. Врачи рассказали о заболевании, вызывающем потерю волос, а также о том, существует ли лечение

Что такое алопеция, или Почему Уилл Смита так затронула шутка о жене на Оскаре-2022 / Фото: instagram.com/jadapinkettsmith/

Наверное, нет человека, который, несмотря на свое равнодушие к Оскару, знает о том, что Уилл Смит кому-то врезал на церемонии. Инцидент приобрел разных красок в сети и даже стали источником мемов, хотя обладатель своего первого "Оскара" успел попросить прощения у комика. Крис Рок заработал пощечину после того, как пошутил над женой Смита, Джадой Пинкетт-Смит, которая была вынуждена побриться наголо из-за выпадения волос, вызванного борьбой с алопецией, рассказали The New York Times.

Джада, я люблю тебя. "Г.И. Джейн 2", не могу дождаться, чтобы увидеть это.

— сказал Рок, имея в виду фильм 1997 года "G.I. Джейн", в котором Деми Мур была бритой наголо.

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Что такое алопеция?

Сертифицированный дерматолог из Mount Sinai в Нью-Йорке Анджела Лэмб рассказала, что облысение — это широкий термин, который относится к любой форме выпадения волос. Это может иметь много причин. По ее словам, некоторые люди, особенно мужчины, теряют волосы на голове с возрастом из-за гормональных изменений, известных как андрогены, и это считается формой алопеции. Для темнокожих характерна тракционная алопеция, которая возникает, когда волосы слишком долго туго затянуты в хвосты.

Многие люди теряют волосы из-за того, что иммунная система начинает атаковать волосяные фолликулы, это называется аутоиммунная алопеция. Такие формы алопеции могут быть вызваны дискоидной красной волчанкой, которая может привести к язвам и рубцам на лице и коже головы.

Другой распространенной формой аутоиммунной алопеции является очаговая алопеция. Часто, говоря об алопеции, люди имеют в виду именно этот тип облысения. Им страдает один на 1000 человек в Соединенных Штатах.

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Какой именно тип алопеции у Пинкетт-Смит, — неизвестно, но, судя по внешнему виду актрисы, это очаговая алопеция, говорит доктор Джордж Котсарелис, дерматолог из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании.

Очаговая алопеция: когда, почему и как возникает?

Доктор Анджела Лэмб рассказала, что очаговая алопеция может появиться в детстве, подростковом или зрелом возрасте. У людей начинают выпадать волосы пучками, что приводит к появлению круглых проплешин. Когда человек теряет все волосы на голове — это называется тотальной алопецией, а когда он теряет все волосы на теле — это называется универсальной алопецией.

Доктор Джордж Котсарелис рассказал, что более чем в половине случаев выпавшие волосы вырастают снова в течение года. Но, часто, спустя месяцы или годы, у людей появляются и другие залысины.

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Отмечается, что очаговая алопеция может иметь генетический компонент. Так, если у родителя очаговая алопеция, то у их ребенка есть вероятность ее развития от 1 до 10%. Она может быть вызвана стрессовыми событиями и дефицитом питательных веществ, например дефицитом железа.

Алопеция: существует ли лечение?

Доктора начали лечить это состояние пероральными препаратами, но они могут иметь серьезные побочные эффекты, увеличивая риск образования тромбов и лимфомы, поэтому принимать их можно строго по назначению, да и без рецепта в аптеке их не отпускают.

Иногда очаговая алопеция проходит сама по себе, но полного излечения не существует. При правильном лечении многие люди действительно видят улучшение.

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