Что нужно сделать в первые два часа после пробуждения

Выпить стакан воды, позавтракать, принять контрастный душ, помедитировать и обязательно настроиться на позитив. Какие еще ритуалы полезны сутра – в материале

В первые 2 часа после пробуждения нужно выпить стакан воды и помедитировать / Фото: Сегодня

Открыть глаза, сразу проверить почту или фейсбук, не успев проснуться, вылететь из дома, не позавтракав – это худшее для себя, что, увы, мы часто делаем. Даже если вы экономите каждую минуту сна, можно построить утро так, что простые и полезные "ритуалы" делали вас здоровее и радостнее. Что же нужно сделать в первые два часа после пробуждения - советами поделились наши эксперты.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, как провести последний месяц лета с удовольствием.

Почему с утра важно сделать самомассаж

Когда вы только окрыли глаза, мысленно пожелайте себе доброго утра и уделите пару минут массажу. Лежа в постели, как советует массажист, консультант по уходовым процедурам Мария Алтухова, сделайте несколько простых движений. Легкий самомассаж разгонит лимфу, поможет пробудиться и взбодриться. Можно аккуратно, поглаживающими движениями разогнать лимфу от шеи к груди.

Лежа в постели – помассируйте шею, а потом пройдитесь по массажным линям лица / Фото: Сегодня

Затем, сидя в постели – по задней поверхности шеи к плечам и ниже. Делая такой массаж, вы "разгоните" лимфу и кровь, которая в утренние часы более густая и вязкая, улучшите кровообращение. А позже, после умывания и при нанесении крема – слегка помассируйте лицо, проведя безымянными пальцами по массажным линиям:

Также утром обязательно нужно пить чистую воду, не уходить из дома голодным и найти хотя бы несколько минут для уединения с самим собой (даже если вы живете один/одна).

А зачем пить воду и "ритуально" завтракать?

Перед тем, как идти в душ, зайдите на кухню и выпейте стакан теплой воды. Как советует доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева, пейте именно теплую воду, холодная вызывает спазмы и раздражает желудок. Теплая вода "разбудит" желудок, очистит его стенки, "запустит" кишечник, поможет разжидить кровь и улучить кровообращение.

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Пока вода переваривается, а вы чистите зубы, подумайте, чем завтракать и как это сделать максимально полезно. Проснуться окончательно и собраться с мыслями поможет прохладный или контрастный душ. Затем обязательно позавтракайте. Дело не только в полезной пище: понятно, что завтракать чипсами или вчерашним недоеденным бургером – плохая идея.

Кофе пейте после еды, можно молча – а можно, обдумывая планы на день / Фото: freepik.com

Кстати, кофе на голодный желудок тоже вредно пить. Поэтому, пока жарится омлет или румянятся гренки (желательно из цельно зернового хлеба), сварите кофе или заварите чай, выберите для себя ритуал, который поможет зарядиться позитивом на весь день.

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Как отмечает кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко, утренние ритуалы нужны для того, чтобы организм перешел на нужный и правильный "режим полета". То есть довести до привычки "цепочку" определенных действий, возможно придется эти навыки приобретать и тренировать. Утро – момент активного выделения кортизола, гормона стресса: но именно он приводит нас в состояние боевой готовности по утрам.

Поэтому активировать свой организм можно дополнительной дозой солнечного света, открыв окна.

Когда позавтракали и кофе или чай заварен – можно выпить его на балконе под солнечными лучами. Или наоборот – в полной тишине. Кому-то по душе больше подойдет пятиминутная медитация, а кому-то – прогулка пешком на работу. Если же у вас хватает сил на утреннюю, даже пяти-десятиминутную разминку – просто великолепно!

Чтобы медитировать, необязательно идти в студию или на природу / Фото: Pexels

Медитаций сейчас множество в свободном доступе: ищите видео на ютубе и попробуйте, или сходите на мастер-класс к йога-тичеру. Можно просто глубоко вдыхать и выдыхать с закрытыми глазами, концентрируясь на кончике носа несколько минут.

Главное, чтобы утренние ритуалы вызывали чувство удовлетворения, а не стали пыткой для тела и мозга.

То есть утром достаточно нескольких минут какого-то действия наедине с собой: такие ритуалы помогают настроиться на работу и снизить стресс в течение дня.

А какие можно придумать ритуалы, кроме медитации и кофе?

Если пить кофе в тишине и обдумывать планы на день, расставляя приоритеты – вам идея не очень, то можно попробовать практику "утренние страницы". Каждое утро до завтрака и начала активной деятельности, попробуйте записывать на бумаге все, что приходит в голову. Эти записи не нужно перечитывать и тем более – давать кому-либо читать.

Утренние страницы – это ежедневный ритуал написания ваших мыслей / Фото: freepik.com

Утренние страницы – это ежедневный ритуал написания ваших мыслей в тетрадке. Вы должны выполнять его каждое утро до завтрака и прочих дел. Вы их не должны перечитывать, давать читать кому-либо и прекращать вести.

Суть этого ритуала в том, чтобы разложить по полочкам утренний хаос в вашей голове, снизить градус напряжения и "включить" критическое мышление.

Рекомендуется записывать по три страницы своих мыслей. Именно утром такой ритуал воспринимается, как общение наедине с собой (вечером что-то писать явно не захочется). Даже если настроение плохое – то тем более отдайте свои мысли бумаге. Если есть время и желание – то хорошо заняться спортом: но бегать, идти в спортзал и так далее нужно не с самого утра, а уже спустя один-два часа после пробуждения.

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Как отмечает спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко, в утреннее время кровоток замедлен и нагружать сосуды и сердце нежелательно. Поэтому надо проснуться, прийти в себя, перекусить – а через час можно и потренироваться, если вечером не получается. Но только, если на улице не выше 30 градусов тепла.

Итак, все довольно просто: проснулись – сделали массаж – выпили воды – умылись и взбодрились душем – позавтракали – помедитировали/попили кофе в тишине/записали мысли на бумаге.

И пошли на работу – можно пешком, если есть время и возможность. Сделайте эти действия утренней привычкой и сами увидите – общее самочувствие и психологическое состояние станут лучше.

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