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Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

Сегодня, 17:09

Перед выходом на улицу нужно поесть и не употреблять алкоголь

Зима давно не была такой суровой, как в феврале этого года. Последний месяц зимы решил встряхнуть всех снегопадами и морозами до -22. Украинцам остается лишь беречься от переохлаждения и надеяться, что весна будет куда приятнее. Что можно и чего нельзя делать в морозы, чтобы не заболеть, рассказала Сегодня.Lifestyle врач-педиатр Антонова Елена.

Что можно делать в мороз: 6 основных правил

1. Минимизируйте время пребывания на улице

Стараться без надобности не выходить, а прогулки сократить до 15-20 минут. Особенно это касается детей и людей в возрасте, так как теплообмен у них несовершенен.

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2. Выходить на улицу стоит сытым

Это легко объясняется, ведь пища – это наш энергетический резерв. На голодный желудок риск "простыть" увеличивается, потому что организму приходится справляться с двойной нагрузкой – обеспечением тела энергией для работы и энергией для нормального теплообмена.

3. Выбирайте одежду и обувь по погоде

Перед выходом на улицу следует позаботиться о том, чтобы одежда и обувь были по погоде. Многослойность – это лучший вариант. Но, стоит правильно понимать данный термин. Не следует одеваться в сто одежек, а выбрать теплый термокомплект из натуральных тканей, кофту и штаны. Верхнюю одежду из непродуваемых и водоотталкивающих материалов.

Не следует одеваться в сто одежек
Не следует одеваться в сто одежек
Фото: Depositphotos

Главное – помнить, что одежда должна быть плотно облегающей, но не сдавливающей – это мешает нормальному кровообращению, а значит и теплообмену.

4. Выбирайте варежки, а не перчатки и высокие носки или гетры

Все вещи должны быть по размеру, что поможет не только сохранить тепло в руках и ногах, но и предотвратить от пропотевания, так как руки и ноги наиболее подвержены обморожениям.

5. Надевайте шапку и шарф в обязательном порядке

В морозы важно носить шапку, шарф и варежки, ведь через непокрытые участки тело теряет до 70% тепла!

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6. Купите специальный крем для лица и рук от мороза

Лицо можно защитить, нанося специальные колд-кремы. Лучше предпочесть плотный крем на основе ланолина, воска, вазелин и натуральных масел. И наносить этот крем необходимо минимум за 40 минут до выхода на улицу.

Защита спецкремами касается и рук. Зачастую, жертвуя собственным комфортом, мы по несколько раз на морозе снимаем перчатку, поддавая кожу холоду, так как тачскрин смартфона "не чувствует" прикосновения в перчатке. Руки также стоит мазать кремом за 30-40 минут до выхода на улицу.

Что категорически нельзя делать на морозе: 7 основных табу

1. Употребления алкоголя

Он создает мнимый эффект согрева, одновременно увеличивая теплоотдачу расширяя сосуды, чем больше ускоряет замерзание.

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2. Растирать замерзшую кожу снегом

Снег не согревает, а еще больше охлаждает и повреждает кожу.

3. Стоять без движений

Организм тратит большой ресурс на согрев тела, если вы неподвижно стоите на морозе.

4. Принимать горячую ванну или душ сразу по приходу домой

Резкие перепады температур могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Не принимайте горячую ванну сразу по приходу домой с мороза
Не принимайте горячую ванну сразу по приходу домой с мороза
Фото: stocksnap.io

5. Использовать увлажняющие средства на гелево-водной основе перед выходом на улицу

Так кожа на морозном воздухе замерзает в несколько раз быстрее изнутри.

6. Носить металлические аксессуары

Металл хорошо проводит холод и может стать причиной обморожения участков кожи, которые с ним соприкасаются.

7. Закрывать нос и рот шарфом

Природа продумала защитный барьер в дыхательных путях, но помогая себе не "замерзнуть" укутав нос, мы только вредим. Соприкосновение теплого дыхания с холодным воздухом создает ледяную корку на шарфе. Именно поэтому, воздух, который вдыхают, становится еще более холодным. Это же касается и ношения медицинских масок для лица в мороз.

Как правильно одеваться в мороз – смотрите видео:

Как мы сообщали, ранее из-за сильного похолодания в МОН рекомендовали распустить школьников по домам.

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Источник: Сегодня
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