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Что крадет наш сон: 5 причин, которые должен знать каждый

Сегодня, 16:07

Вот некоторые из них – острая пища и крепкий чай на ночь

Нет крепкого здорового сна – не будет ни настроения утром, ни бодрости, ни желания что-либо делать. Поэтому важно не только знать, что нельзя есть на ночь, но и соблюдать определенные правила перед тем, как отправиться спать. Выполнять эти рекомендации не сложно, главное – хорошо их запомнить.

Правило №1. Откажитесь от обильной и острой еды за 3 часа до сна

Фото: Depositphotos

Прием пищи может повысить температуру вашего тела. Ведь вы расходуете энергию на еду, хотя и минимально. Нормальному человеку может потребоваться 3 часа, чтобы переварить всю свою пищу. Итак, планируйте приемы еды обязательно, и то, что вы будете есть, должно быть легким и полезным. Острая пища, к тому же, вызывает изжогу, а это точно не даст вам спокойно спать.

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Правило №2. Не пейте послеобеденный кофе

Фото: Pexels

Старайтесь избегать употребления кофеина после обеда. Кофеин противодействует химическому веществу под названием аденозин. Аде­но­зин – по­боч­ный про­дукт ра­бо­ты моз­га, ко­гда он на­кап­ли­ва­ет­ся в до­ста­точ­но боль­ших количествах, мы на­чи­на­ем чув­ство­вать уста­лость. С большим количеством кофе мы усталости попросту не почувствуем, заснем поздно и не крепко.

Правило №3. Не ешьте шоколад на ночь, любой

Фото: Depositphotos

Хоть и небольшое количество кофеина, но в шоколаде он тоже присутствует за счет какао. Попробуйте отказаться от шоколада вечером и если почувствуете, что так вы крепче спите, то больше не ешьте его на ночь.

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Правило №4. Пьете любой чай, кроме ромашкового

Фото: Pixabay

Не так много конкретных продуктов, которые помогут вам уснуть, но некоторые продукты могут помочь больше, чем другие. Например, ромашковый чай имеет успокаивающий эффект. Он немного расслабит вас и, как следствие, поможет заснуть.

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Правило № 5. Пьете алкоголь, даже немного, чтобы расслабиться и уснуть

Фото: Unsplash.com/Terry Vlisidis
Фото: Unsplash.com/Terry Vlisidis

Алкоголь заставит вас заснуть, но он может нарушить ваш сон ночью, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве снотворного. Нет никаких конкретных рекомендаций в отношении количества алкоголя, которое можно употреблять, не влияя на качество сна, потому что каждый человек индивидуален. Если вы обнаружите, что постоянно просыпаетесь посреди ночи, возможно, стоит попробовать отказаться от своего ночного бокала вина.

По материалам Еatthis.com.

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шоколад алкоголь кофе сонливость острая пища
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