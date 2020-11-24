Что есть и пить, чтобы жить дольше: советы диетолога и гастроэнтеролога

Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты должны составлять в нашем рационе 70%

Украинцы могут жить дольше, но почему-то ничего для этого не делают. Что должно быть на столе, чтобы не набирать лишнего веса и не терять здоровье, рассказали Сегодня.Lifestyle гастроэнтеролог Лариса Бойченко и диетолог Оксана Скиталинская.

Сюжет Павла Тирского и Тараса Мышака Видео: Сегодня

Что есть, чтобы жить дольше

Петрушка, капуста кольраби, морковь и сельдерей. Диетологи советуют тем, кто хочет жить долго и здорово, все эти овощи и зелень употреблять ежедневно.

"Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты должны составлять в нашем рационе 70%", – говорит гастроэнтеролог Лариса Бойченко.

А вот с мясом советуют быть разборчивыми. Диетолог Оксана Скиталинская говорит, что мясо нужно употреблять нежирное, не часто, не каждый день, не жареное и не копченое, и точно не в виде колбас.

Если вы употребляете такое "переработанное" мясо, значит подвергаетесь опасности получить болезни сосудов или заболеть раком. Поэтому ешьте его вареным или тушеным или в котлетах, приготовленных без хлеба.

Блюда на пару: рецепты с фото Фото: Depositphotos

Ведущий "Сегодня" Игорь Пупков рассказал про свой идеальный завтрак, который состоит из гречневой каши, паровой котлеты, огурцов и помидоров.

"Мне когда-то один врач дала совет – не злоупотребляй едой, не злоупотребляй алкоголем, больше двигайся – печень это любит и будешь здоров. Поэтому я предпочитаю простую пищу и приготовленную на пару", – пояснил телеведущий.

На десерт у Игоря груша и банан. Это замечательная альтернатива печенью, пирожным и тортам.

Гастроэнтеролог пояснила, что сочетание рафинированого сахара, белой муки и жира – легких углеводов, приводит к отложениям холестерина на стенках сосудов, нарушению сердечно-сосудистой деятельности и дальше к инсульту, инфаркту.

Какой должна быть вода

Также стоит обратить внимание на качество воды – именно вместе с ней мы получаем как полезные, так и вредные вещества. Лучшая – живая вода из горных источников.

По словам начальницы лаборатории Института по лабораторной диагностике и ветерианарно-санитарной экспертизе Светланы Шуляк, по сравнению с водами Киевской области и других регионов Украины, вода из горных источников больше насыщена микро и макроэлементами.

Нужно ли полоскать горло для профилактики коронавируса Фото: freepik.com

Если доступа к "горной" воде нет – альтернативой остается артезианская, из бюветов. Главное – быть уверенным в ее безопасности.

Ну и двигайтесь. Найдите время для упражнений на свежем воздухе. А на выходных обязательно выходите в парк или в лес. Чем больше движения – тем больше здоровья.

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