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Что есть, чтобы пополнить запас витаминов зимой – советует диетолог

Сегодня, 13:28

Микрогрин – новейший тренд мировой кулинарии и здорового питания, который необходимо включить в рацион

Ломкие волосы и ногти, постоянная усталость и вялость – это могут быть проявления авитаминоза. В зимнее людям особенно не хватает целого набора витаминов. Чтобы пополнить их запасы, стоит увеличить потребление свежих овощей и фруктов. Как правильно выбирать продукты, рассказала "Сегодня" диетолог Янина Дубовик.

Сюжет Марины Положай и Виталия Правдюка
Видео: Сегодня

Популярный и полезный микрогрин: что это такое и с чем его едят

Дмитрий Ткаченко самостоятельно выращивает микрогрин – молодые ростки овощей и трав – есть горох, редис, подсолнечник, цветная капуста и кориандр.

Вырастают такие на хлопковых ковриках всего за две недели. Минизелень не прихотлива к условиям – необходим лишь свет, тепло и влага.

Микрогрин очень полезен для здоровья
Микрогрин очень полезен для здоровья
Фото: Depositphotos

Комнатной температуры в 18-24 градуса должно хватить. Единственное, что нужно обеспечивать, это освещение, около 16-18 часов в день и своевременный полив. Полив зависит от влажности в помещении – один или два раза в день, говорит Дмитрий.

Каждое блюдо в их доме с минизеленью, говорит Дмитрий. Ее добавляют обычно в салаты, смузи, используют как гарнир.

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Что про микрогрин говорит диетолог

Преимущество микрозелени в том, что она доступна круглый год, не требует термической обработки и подходит для любой диеты.

Микрогрин – новейший тренд мировой кулинарии и здорового питания. Его называют настоящим суперфудом. Ведь эти миниатюрные растения – уникальный источник клетчатки и витаминов.

Чтобы сохранить пищевую ценность, зелень к готовым блюдам следует добавлять без термообработки.

"В маленьких росточках содержатся высокие концентрации витаминов, антиоксидантов, противовоспалительных, противоопухолевых веществ, в гораздо больших, чем в зрелых фруктах. Это чрезвычайно полезный продукт. Его можно употреблять абсолютно всем", – говорит диетолог Янина Дубовик.

В овощах много витаминов
В овощах много витаминов
Фото: Pexels/Magda Ehlers

Овощи – еще один источник витаминов. Их надо съедать не менее 350 граммов в день, напоминает диетолог. Витамин А найдете в моркови, капусте, шпинате и горошке. Витамины есть и у картофеля, в помидорах и фасоле. Из сельдерея, брокколи, брюссельской капусты, репы и редиса получите витамин С. На витамин Е богаты спаржа и листья салата. В грибах и авокадо является витамин D. А витамин Р – в помидорах и капусте.

Тем временем мы выяснили, сколько можно съесть мандаринов в день, чтобы не навредить организму.

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Источник: Сегодня
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