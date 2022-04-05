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Что делать при появлении диареи путешественника – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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5 апреля, 07:00
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"Диарея путешественника" может начаться из-за смены привычных условий жизни, воды и питания. Как улучшить состояние, рассказал Евгений Комаровский
При появлении «диареи путешественника» пейте больше жидкости и не принимайте антибиотики для профилактики
При появлении «диареи путешественника» пейте больше жидкости и не принимайте антибиотики для профилактики / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за смены места жительства после нападения России у многих украинцев поменялись привычные условия жизни и питания, поэтому у кого-то из взрослых или детей может возникнуть "диарея путешественника". Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский дал несколько советов, как улучшить состояние.

Смена места жительства, еды и воды влияет на баланс микрофлоры в организме и вызывает
Смена места жительства, еды и воды влияет на баланс микрофлоры в организме и вызывает "диарею путешественника" (или акклиматизационную диарею) / Фото: Depositphotos

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Изменение стандартных параметров воды и еды принципиально влияет на баланс микрофлоры в организме и вызывает "диарею путешественника" (или акклиматизационную диарею). Какие симптомы указывают на возникновение инфекционной болезни? Это высокая температура, нарушение общего состояния, отсутствие аппетита, жидкий стул.

Если в жидком стуле есть еще и примесь крови, тогда желательно как можно быстрее обратиться к доктору, – посоветовал Евгений Комаровский. – И только он может назначить вам антибиотики.

Эксперт программы "Ранок з Україною" объяснил, что в большинстве случаев, когда есть послабление стула, но при этом вы хорошо себя чувствуете, у вас нормальная температура, категорически нельзя принимать антибиотики и антибактериальные средства.

Если жидкий стул появился у ребенка, не заставляйте его кушать. Хочет есть – пусть ест, отказывается – ничего страшного, – сказал врач-педиатр высшей категории. – В данном случае очень важно другое – не допустить обезвоживания.

По словам доктора Комаровского, если не будет обезвоживания – диарея не опасна. Поэтому когда ребенок много пьет, мочится хотя бы один раз в пять-шесть часов, если он прыгает и бегает, но вам не нравится вид его стула, запомните простое правило: "Поменьше обращайте внимание на кал".

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Нужно понимать, что "диарея путешественника" – это временное состояние, которое может возникнуть, когда организм адаптируется к новым условиям. Через какое-то время вы и ваш ребенок снова будете нормально себя чувствовать. Главное – много пить, – сказал Евгений Комаровский.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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