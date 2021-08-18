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Что делать при инфекции мочевыводящих путей у детей – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 августа, 08:15
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Евгений Комаровский объяснил, что у малышей мочеполовые инфекции бывают часто. Как понять, что у ребенка проблема с мочевым пузырем или почками – в материале
При инфекции мочевыводящих путей у ребенка нужно сделать анализ мочи
При инфекции мочевыводящих путей у ребенка нужно сделать анализ мочи / Фото: Коллаж: Сегодня

Знают ли родители, что суперстерильность и чрезмерно частое подмывание малышей может поспособствовать инфекции мочевыводящих путей у ребенка? Как понять, что у малыша или более старшего ребенка цистит, почему дети болеют инфекциями мочевыводящих путей и что делать в таких случаях – известный педиатр Евгений Комаровский рассказал на своем ютуб-канале.

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Почему у детей бывает цистит и другие инфекции мочеполовой системы?

Не всегда цистит, пиелонефрит или другая инфекция мочевыводящих путей происходит из-за халатности родителей. Иногда даже наоборот: когда у малыша диагностируют цистит или другую инфекцию мочевыводящих путей, мама часто думает, что недосмотрела или недомыла ребенка.

И начинает еще более тщательно вымывать, особенно в области гениталий. Но моющие средства нарушают микрофлору, особенно у девочек: поэтому важно придерживаться золотой середины. А вот чего еще не стоит делать – так это вытирать половые органы ребенка, когда он сходил в туалет на улице, бактерицидными салфетками, они тоже нарушают микрофлору.

Гигиену ребенка проводите специальными салфетками, чтобы избежать мочеполовых инфекций
Гигиену ребенка проводите специальными салфетками, чтобы избежать мочеполовых инфекций / Фото: freepik.com

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Подтирайте малыша обычными влажными или специальными детскими влажными салфетками. Девочки (как и женщины) чаще болеют циститом из-за анатомии их половых органов. Также инфекции мочевыводящих путей часто могут возникать у малышей до полугода, пока ребенок еще не сидит самостоятельно и много лежит. Это способствует забросу мочи в почечные лоханки.

А почему цистит возникает у мальчиков?

Привести к инфекциям мочеполовой системы у мальчиков может фимоз (сужение крайней плоти). Но не физиологический – в таком случае мамы или папы, которые хотят самостоятельно "лечить" фимоз ребенку, которого ничего не беспокоило до этого и руками пытаются высвободить головку полового члена, могут занести инфекцию.

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Поэтому с физиологическим фимозом сразу стоит обратиться к педиатру, а не пытаться все исправить самим. Если у ребенка цистит или другое инфекционное заболевание мочеполовой системы – то тоже обращайтесь к педиатру или семейному врачу.

Как понять, что у ребенка цистит или мочеполовая инфекция?

Признаки мочеполовой инфекции у малышей до 3-х лет и более старших детей отличаются. Так, у малышей при инфекции мочевыводящих путей повышается температура до 38-39 градусов, держится более суток, ребенок плачет, отказывается от еды, часто возникает диарея.

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Если дать ему жаропонижающее и сбить температуру, то малыш остается вялым, аппетит не появляется, он не хочет играть. Так, кстати, можно дифференцировать ОРВИ и инфекции мочевыводящих путей у малышей.

При мочеполовых инфекциях ребенок плачет и жалуется на болезненное мочеиспускание
При мочеполовых инфекциях ребенок плачет и жалуется на болезненное мочеиспускание / Фото: unsplash.com

У детей старше 3-х лет тоже поднимается температура, но, если ее сбить – ребенок становится активным, начинает играть, может попросить поесть. Также дети жалуются на болезненное мочеиспускание, боли в животе и пояснице.

Как лечат инфекции мочевыводящих путей у детей?

Для начала нужно понять, что это именно цистит, пиелонефрит и так далее – самое простое, что вы можете сделать дома, это связаться с вашим педиатром, он подскажет, какую лучше приобрести экспресс-полоску для проведения анализа мочи в домашних условиях и как это правильно сделать.

Собрать мочу у совсем крохи поможет специальный мочеприемник, которые тоже продаются в аптеках. Провести анализ легко по инструкции, а затем можно сфотографировать и отправить педиатру. Врач может дистанционно назначить лечение или пригласить вас на визит, чтобы дополнительно сделать ребенку анализ крови (при необходимости).

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В большинстве случаев такие инфекции лечат антибиотиками по назначению врача. Только в запущенном случае, когда родители сразу не обратились за помощью, ребенка могут положить в стационар.

Важно!Если вы стали по назначению врача давать ребенку антибиотики и ему буквально на следующий день сало лучше – то не бросайте давать таблетки пока не пройдете полный рекомендованный курс.

Иначе у ребенка будет рецидив болезни, вылечить будет намного сложнее, не говоря уже о том, что придется лечить еще более дорогими и серьезными лекарствами.

Также ранее мы писали, где следует спать младенцу.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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