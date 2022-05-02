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Что делать, если ребенка укачивает в машине или автобусе при переездах

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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2 мая, 15:00
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Если ребенок побледнел, часто зевает – его укачало. Не ждите, пока малыша вырвет, отвлеките, давайте попить воды и обеспечьте доступ в салон свежего воздуха
Если ребенка укачивает в машине или автобусе при переездах, посадите его по ходу движения и старайтесь чаще останавливаться для прогулки
Если ребенка укачивает в машине или автобусе при переездах, посадите его по ходу движения и старайтесь чаще останавливаться для прогулки / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Детей довольно часто укачивает в транспорте. А из-за войны с Россией сотни тысяч украинцев вынуждены переезжать в поисках безопасности. Что делать, когда ребенка укачивает в машине – советами поделились в Минздраве Украины.

Если ребенок мал, то он не всегда может объяснить, что с ним происходит. Обратите внимание на состояние ребенка – не только тошнота будут признаками того, что малыша укачало. При укачивании ребенок может жаловаться на боль в животе, сонливость, головную боль. Он бледнеет, учащается его сердцебиение, затем возникают позывы тошноты и непосредственно рвота.

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Не кормите сильно ребенка перед поездкой, но голодным он тоже быть не должен, усаживаете малыша по ходу движения машины
Не кормите сильно ребенка перед поездкой, но голодным он тоже быть не должен, усаживаете малыша по ходу движения машины / Фото: istockphoto.com

Поэтому перед предстоящей поездкой хорошо, если ребенок сможет погулять, побыть активным, побегать. Не кормите сильно ребенка перед поездкой, но голодным он тоже быть не должен. Посоветуйтесь с педиатром, какой препарат дать малышу, чтобы его меньше укачивало. И не забудьте дать лекарства непосредственно перед поездкой.

Если есть возможность – то чаще останавливайтесь, давайте ребенку размяться
Если есть возможность – то чаще останавливайтесь, давайте ребенку размяться / Фото: moz.gov.ua

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Если непосредственно во время движения ребенка стало укачивать, дайте ему леденец, запаситесь водой и давайте ее пить малышу мелкими глотками. Также важно посадить ребенка по ходу движения транспорта. Если есть возможность, чаще останавливайтесь, давайте ребенку размяться и перекусить что-то легкое.

Мы писали, что посоветовал обсудить с детьми во время переселения из-за войны Евгений Комаровский.

Также узнайте, как позаботиться о безопасности ребенка при переезде.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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