Что делать, если ребенка укачивает в машине или автобусе при переездах

Детей довольно часто укачивает в транспорте. А из-за войны с Россией сотни тысяч украинцев вынуждены переезжать в поисках безопасности. Что делать, когда ребенка укачивает в машине – советами поделились в Минздраве Украины.
Если ребенок мал, то он не всегда может объяснить, что с ним происходит. Обратите внимание на состояние ребенка – не только тошнота будут признаками того, что малыша укачало. При укачивании ребенок может жаловаться на боль в животе, сонливость, головную боль. Он бледнеет, учащается его сердцебиение, затем возникают позывы тошноты и непосредственно рвота.
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Поэтому перед предстоящей поездкой хорошо, если ребенок сможет погулять, побыть активным, побегать. Не кормите сильно ребенка перед поездкой, но голодным он тоже быть не должен. Посоветуйтесь с педиатром, какой препарат дать малышу, чтобы его меньше укачивало. И не забудьте дать лекарства непосредственно перед поездкой.
Если непосредственно во время движения ребенка стало укачивать, дайте ему леденец, запаситесь водой и давайте ее пить малышу мелкими глотками. Также важно посадить ребенка по ходу движения транспорта. Если есть возможность, чаще останавливайтесь, давайте ребенку размяться и перекусить что-то легкое.
Мы писали, что посоветовал обсудить с детьми во время переселения из-за войны Евгений Комаровский.
Также узнайте, как позаботиться о безопасности ребенка при переезде.