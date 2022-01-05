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Что делать, если болит спина, когда моешь голову или посуду – 3 упражнения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 января, 14:30
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Если после мытья головы или приготовления пищи начинает болеть спина и шея, то конечно же важно найти причину. А снять боль помогут три простых упражнения
Если болит спина, когда моешь голову или посуду, помогут специальные упражнения
Если болит спина, когда моешь голову или посуду, помогут специальные упражнения / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие женщины (да и мужчины) жалуются на дискомфорт и даже боль в спине при длительном наклоне. Как убрать боль в спине и когда обязательно нужна консультация специалиста – помог разобраться физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Почему болит спина или шея при наклоне

Часто, когда приходится некоторое время находиться в положении "вниз головой", начинает болеть спина и шея. Чаще на такую боль жалуются женщины с длинными волосами, когда приходится наклоняться над ванной и мыть голову.

Часто при мытье волос, если наклонять голову, начинает болеть спина
Часто при мытье волос, если наклонять голову, начинает болеть спина / Фото: unsplash.com

Длительное нахождение в неестественном для нас положении, конечно же, приводит к напряжению мышц и дискомфорту. Но также боль в спине может быть вызвана нарушением осанки, межпозвоночными грыжами, перенесенными ранее травмами и еще рядом факторов. А при наклоне вниз эта боль может усиливаться.

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Что делать, когда при наклоне болит спина?

Истинную причину боли в спине – как и любой другой боли, поможет выяснить специалист. Для начала обратитесь к врачу, проконсультируйтесь у физического терапевта, вам порекомендуют тот или иной способ решения проблемы, исходя именно из вашего случая.

Если нет никаких проблем с осанкой и здоровьем, то избежать дискомфорта в спине и шее при мытье головы можно просто. Для этого лучше полностью залезть в ванну, немного присесть, упереться коленями и выпрямить спину, затем наклонитесь с ровной спиной. После мытья делайте разминку – это поможет быстро убрать дискомфорт.

Такую разминку можно делать при межпозвоночных грыжах, если нет болевого синдрома. А вот при ретролистезе (смещении позвонка назад) и других подобных патологиях заниматься гимнастикой следует только после консультации врача.

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Возьмите коврик для йоги, каремат или просто плед и поднимайте туловище от пола таким образом:

Затем приподнимитесь на полностью вытянутых руках:

Третье упражнение – прогибание спины:

Каждое упражнение выполняйте по 5-10 повторений.

Ранее мы также писали "Как снять боль в грудной клетке".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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