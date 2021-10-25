Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове

Хэллоуин 2021

Мастхэвы осени

Декор для дома

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Что будет, если не отдыхать после тренировок: опыт и советы олимпийцев

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 октября, 18:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Недостаток сна и питания при занятии спортом "крадет" силы, также, как стресс. Сбросить агрессию помогают видеоигры, на что еще обратить внимание – в материале
Если не отдыхать после тренировок как следует, растет риск травм и эмоционального стресса
Если не отдыхать после тренировок как следует, растет риск травм и эмоционального стресса / Фото: Коллаж: Сегодня

Часто и спортсмены с опытом, и особенно новички делают ошибки, не уделяя достаточно внимания отдыху и восстановлению, мол, зачем? Но достаточный и правильный релакс – это не только залог улучшения результатов, а также снижение риска возможных травм. Почему важно достаточно отдыхать и расслабляться после тренировок и как это делать правильно – разбираемся с экспертами.

Отдых после тренировок – почему это так важно

Отдых и восстановление – одни из ключевых частей любой программы упражнений и тренировок. Они позволяют улучшить результаты, дают телу необходимо время для восстановления сил к следующим нагрузкам и не только. Как любители, так и профессиональные спортсмены осознают важность отдыха для достижения и улучшения личных показателей.

Реклама

Важно обращать внимание на уровень стресса, а также методы разминки перед и заминки после тренировки
Важно обращать внимание на уровень стресса, а также методы разминки перед и заминки после тренировки / Фото: unsplash.com

Среди главных факторов, влияющих на процесс восстановления, на первом месте стоят здоровый сон и правильное питание. Однако существуют и другие факторы, на которые стоит обратить внимание: уровень умственной усталости и стресса, а также методы разминки перед и заминки после тренировки.

Поскольку правильный подход к релаксации позволяет атлетам восстановиться как физически, так и психологически, давайте подробнее рассмотрим факторы, которым следует уделить внимание в первую очередь.

Реклама

Почему именно сон важен для восстановления

Сон имеет решающее значение для процесса восстановления. Недосыпание препятствует восстановлению после тренировок по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие здорового сна повышает уровень кортизола (также известного, как гормон стресса), что приводит к снижению уровня тестостерона и, как следствие, уменьшает синтез мышечного белка.

Только полноценный отдых ночью позволяет достигать все лучших результатов днем
Только полноценный отдых ночью позволяет достигать все лучших результатов днем / Фото: unsplash.com

Во-вторых, препятствует выделению гормона роста, который образуется, когда тело входит в стадию глубокого сна. Этот гормон, выделяемый гипофизом, стимулирует рост тканей и восстановления мышц. Вместе с тем, недосыпание значительно повышает риск травмироваться, так как ухудшает когнитивные функции мозга.

Реклама

Здоровый сон для спортсменов – один из самых важных факторов, ведь только полноценный отдых ночью позволяет достигать все лучших результатов днем, утверждает психолог Александра Шуманова.

Легкоатлетка и участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Климец уделяет сну большое внимание
Легкоатлетка и участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Климец уделяет сну большое внимание / Фото: пресс-служба

С ней соглашаются и отечественные атлеты. В частности, легкоатлетка и участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Климец уделяет сну большое внимание.

Мой обычный день подготовки к соревнованиям выглядит так, говорит Ирина,- гигиенические процедуры, зарядка, завтрак, подготовка к первой тренировки, тренировки, обед, обеденный сон, вторая тренировка, ужин, просмотр любимых шоу и сон.

В свою очередь серебряная медалистка Чемпионата Украины по фехтованию Юлия Свистиль уверяет, что после длительного и изнурительного тренировки лучше расслабление – это обеденный и ночной сон, массаж, полезная еда и бассейн.

Как снять психическую усталость и стресс после тренировок

Специалисты утверждают, что тренировки и спортивные соревнования являются источником не только физического, но и ментального стресса, восстановлению от которого уделяется недостаточно внимания. Психическая усталость и высокий уровень стресса могут стать причинами снижения выносливости и когнитивных способностей, потери мотивации и чрезмерного накопления усталости.

Исследование взаимосвязи между высоким уровнем стресса и травмами, проведенное в 2015 году среди американских футболистов колледжей 1-го дивизиона, продемонстрировало, что количество травм и заболеваний в течение сессионного и зачетного периода значительно выше, чем в обычный учебный период.

Тренировки и соревнования – также причины ментального стресса, от которого нужно избавляться
Тренировки и соревнования – также причины ментального стресса, от которого нужно избавляться / Фото: Pexels

Одним из новейших и прогрессивных методов снятия психического напряжения среди спортсменов является гейминг. Согласно анализу связи видеоигр и психологического здоровья, видеоигры улучшают настроение и сердечный ритм, положительно влияет на снижение уровня стресса. В дополнение доказано, что гейминг улучшает зрительное внимание и координацию, замедляет старение головного мозга.

То есть видеоигры – отличный способ снять стресс?

Жизнь профессиональных спортсменов полна постоянными изнурительными, преимущественно физическими, тренировками.

Подготовка к различного рода спортивным мероприятим и участие в них является мощным фактором психологического стресса,- рассказывает психолог-психотерапевт европейского и мирового реестров, Денис Лавриненко,- а восстановлению после которого в профессиональном спорте часто уделяется недостаточно внимания. Одной из опций такого восстановления может быть осознана увлеченность видеоиграми, выполняющий функцию разрядки и вымещение накопленных стрессогенных эмоций и чувств.

Интересными в этом контексте представляются результаты последних исследований относительно положительного влияния видеоигр на психическое здоровье человека. К примеру, исследования доказывают эффективность видеоигр в преодолении симптомов ПТСР, зависимости от психоактивных веществ, хронического и фантомной боли, накопившейся агрессии, профессионального выгорания и т.д., отмечает эксперт.

Геймингом, как методом отдыха и эмоциональной релаксации, пользуются и украинские атлеты. В частности, игроки сборной Украины по футболу регулярно устраивают совместные игровые сессии во время собрания.

База наших олимпийцев в Конча-Заспе, по инициативе PlayStation, получила зону с современными игровыми консолями PS5
База наших олимпийцев в Конча-Заспе, по инициативе PlayStation, получила зону с современными игровыми консолями PS5 / Фото: пресс-служба

А недавно учебно-спортивная база наших олимпийцев в Конча-Заспе, по инициативе PlayStation, получила игровую зону с современными игровыми консолями PS5. Это действительно разнообразило отдых многих спортсменов, отмечает Семен Новиков, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе. Также важно организовать правильное питание и соблюдать питьевой режим.

Что обязательно учесть в питании при тренировках

Хотя рекомендации по питанию и отличаются для каждого спортсмена в зависимости от тренировочных целей, нагрузок, а также предпочтений самого атлета, существуют важные микро- и макронутриенты. Их присутствие следует учитывать при формировании восстановительного рациона.

Белок способствует увеличению мышечной массы и предупреждает ее потерю, если тело находится в "катаболической" состоянии, например во время похудения. Жировые кислоты Омега-3 обладают противовоспалительным действием, ускоряет процесс восстановления и заживления травм.

Для спортсменов важно питание и дополнительный прием нутриентов – белков, цинка, магния и та далее
Для спортсменов важно питание и дополнительный прием нутриентов – белков, цинка, магния и та далее / Фото: unsplash.com

Цинк - ключевой субстрат тестостерона, необходимо во время как физических упражнений, так и силовых тренировок. Кроме того, цинк играет важную роль в поддержании иммунной функции. Магний - это замечательный миорелаксант, что способствует функционированию нервной системы, сердечной деятельности, здоровью костей и синтеза белков и жиров.

В чем опасность несоблюдения питьевого баланса

В свою очередь обеспечение ежедневного потребления достаточного количества воды важно для ряда процессов в организме, однако большинство людей не удовлетворяет эту потребность организма. Люди обычно пьют достаточное количество воды во время тренировки, но часто забывают о гидратации после упражнений.

Люди обычно пьют достаточное количество воды во время тренировки, но часто забывают о гидратации после упражнений
Люди обычно пьют достаточное количество воды во время тренировки, но часто забывают о гидратации после упражнений / Фото: Pexels

Каждый тип нагрузок приводит к некоторой потере жидкости, которую нужно восстанавливать. Водный баланс необходим для поддержания объема крови, регулировки температуры тела и обеспечения сокращения мышц.

Ощущение выгорания, умственная и физическая усталость, время от времени случаются с каждым из спортсменов, поэтому следует сформировать идеальную стратегию отдыха и восстановления, станет залогом будущих достижений и новых побед.

Также мы писали, как выбрать гаджеты для занятий йогой.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Вести активный образ жизни
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 - 31 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять