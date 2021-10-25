Что будет, если не отдыхать после тренировок: опыт и советы олимпийцев

Недостаток сна и питания при занятии спортом "крадет" силы, также, как стресс. Сбросить агрессию помогают видеоигры, на что еще обратить внимание – в материале

Если не отдыхать после тренировок как следует, растет риск травм и эмоционального стресса / Фото: Коллаж: Сегодня

Часто и спортсмены с опытом, и особенно новички делают ошибки, не уделяя достаточно внимания отдыху и восстановлению, мол, зачем? Но достаточный и правильный релакс – это не только залог улучшения результатов, а также снижение риска возможных травм. Почему важно достаточно отдыхать и расслабляться после тренировок и как это делать правильно – разбираемся с экспертами.

Отдых после тренировок – почему это так важно

Отдых и восстановление – одни из ключевых частей любой программы упражнений и тренировок. Они позволяют улучшить результаты, дают телу необходимо время для восстановления сил к следующим нагрузкам и не только. Как любители, так и профессиональные спортсмены осознают важность отдыха для достижения и улучшения личных показателей.

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Важно обращать внимание на уровень стресса, а также методы разминки перед и заминки после тренировки / Фото: unsplash.com

Среди главных факторов, влияющих на процесс восстановления, на первом месте стоят здоровый сон и правильное питание. Однако существуют и другие факторы, на которые стоит обратить внимание: уровень умственной усталости и стресса, а также методы разминки перед и заминки после тренировки.

Поскольку правильный подход к релаксации позволяет атлетам восстановиться как физически, так и психологически, давайте подробнее рассмотрим факторы, которым следует уделить внимание в первую очередь.

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Почему именно сон важен для восстановления

Сон имеет решающее значение для процесса восстановления. Недосыпание препятствует восстановлению после тренировок по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие здорового сна повышает уровень кортизола (также известного, как гормон стресса), что приводит к снижению уровня тестостерона и, как следствие, уменьшает синтез мышечного белка.

Только полноценный отдых ночью позволяет достигать все лучших результатов днем / Фото: unsplash.com

Во-вторых, препятствует выделению гормона роста, который образуется, когда тело входит в стадию глубокого сна. Этот гормон, выделяемый гипофизом, стимулирует рост тканей и восстановления мышц. Вместе с тем, недосыпание значительно повышает риск травмироваться, так как ухудшает когнитивные функции мозга.

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Здоровый сон для спортсменов – один из самых важных факторов, ведь только полноценный отдых ночью позволяет достигать все лучших результатов днем, утверждает психолог Александра Шуманова.

Легкоатлетка и участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Климец уделяет сну большое внимание / Фото: пресс-служба

С ней соглашаются и отечественные атлеты. В частности, легкоатлетка и участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Климец уделяет сну большое внимание.

Мой обычный день подготовки к соревнованиям выглядит так, говорит Ирина,- гигиенические процедуры, зарядка, завтрак, подготовка к первой тренировки, тренировки, обед, обеденный сон, вторая тренировка, ужин, просмотр любимых шоу и сон.

В свою очередь серебряная медалистка Чемпионата Украины по фехтованию Юлия Свистиль уверяет, что после длительного и изнурительного тренировки лучше расслабление – это обеденный и ночной сон, массаж, полезная еда и бассейн.

Как снять психическую усталость и стресс после тренировок

Специалисты утверждают, что тренировки и спортивные соревнования являются источником не только физического, но и ментального стресса, восстановлению от которого уделяется недостаточно внимания. Психическая усталость и высокий уровень стресса могут стать причинами снижения выносливости и когнитивных способностей, потери мотивации и чрезмерного накопления усталости.

Исследование взаимосвязи между высоким уровнем стресса и травмами, проведенное в 2015 году среди американских футболистов колледжей 1-го дивизиона, продемонстрировало, что количество травм и заболеваний в течение сессионного и зачетного периода значительно выше, чем в обычный учебный период.

Тренировки и соревнования – также причины ментального стресса, от которого нужно избавляться / Фото: Pexels

Одним из новейших и прогрессивных методов снятия психического напряжения среди спортсменов является гейминг. Согласно анализу связи видеоигр и психологического здоровья, видеоигры улучшают настроение и сердечный ритм, положительно влияет на снижение уровня стресса. В дополнение доказано, что гейминг улучшает зрительное внимание и координацию, замедляет старение головного мозга.

То есть видеоигры – отличный способ снять стресс?

Жизнь профессиональных спортсменов полна постоянными изнурительными, преимущественно физическими, тренировками.

Подготовка к различного рода спортивным мероприятим и участие в них является мощным фактором психологического стресса,- рассказывает психолог-психотерапевт европейского и мирового реестров, Денис Лавриненко,- а восстановлению после которого в профессиональном спорте часто уделяется недостаточно внимания. Одной из опций такого восстановления может быть осознана увлеченность видеоиграми, выполняющий функцию разрядки и вымещение накопленных стрессогенных эмоций и чувств.

Интересными в этом контексте представляются результаты последних исследований относительно положительного влияния видеоигр на психическое здоровье человека. К примеру, исследования доказывают эффективность видеоигр в преодолении симптомов ПТСР, зависимости от психоактивных веществ, хронического и фантомной боли, накопившейся агрессии, профессионального выгорания и т.д., отмечает эксперт.

Геймингом, как методом отдыха и эмоциональной релаксации, пользуются и украинские атлеты. В частности, игроки сборной Украины по футболу регулярно устраивают совместные игровые сессии во время собрания.

База наших олимпийцев в Конча-Заспе, по инициативе PlayStation, получила зону с современными игровыми консолями PS5 / Фото: пресс-служба

А недавно учебно-спортивная база наших олимпийцев в Конча-Заспе, по инициативе PlayStation, получила игровую зону с современными игровыми консолями PS5. Это действительно разнообразило отдых многих спортсменов, отмечает Семен Новиков, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе. Также важно организовать правильное питание и соблюдать питьевой режим.

Что обязательно учесть в питании при тренировках

Хотя рекомендации по питанию и отличаются для каждого спортсмена в зависимости от тренировочных целей, нагрузок, а также предпочтений самого атлета, существуют важные микро- и макронутриенты. Их присутствие следует учитывать при формировании восстановительного рациона.

Белок способствует увеличению мышечной массы и предупреждает ее потерю, если тело находится в "катаболической" состоянии, например во время похудения. Жировые кислоты Омега-3 обладают противовоспалительным действием, ускоряет процесс восстановления и заживления травм.

Для спортсменов важно питание и дополнительный прием нутриентов – белков, цинка, магния и та далее / Фото: unsplash.com

Цинк - ключевой субстрат тестостерона, необходимо во время как физических упражнений, так и силовых тренировок. Кроме того, цинк играет важную роль в поддержании иммунной функции. Магний - это замечательный миорелаксант, что способствует функционированию нервной системы, сердечной деятельности, здоровью костей и синтеза белков и жиров.

В чем опасность несоблюдения питьевого баланса

В свою очередь обеспечение ежедневного потребления достаточного количества воды важно для ряда процессов в организме, однако большинство людей не удовлетворяет эту потребность организма. Люди обычно пьют достаточное количество воды во время тренировки, но часто забывают о гидратации после упражнений.

Люди обычно пьют достаточное количество воды во время тренировки, но часто забывают о гидратации после упражнений / Фото: Pexels

Каждый тип нагрузок приводит к некоторой потере жидкости, которую нужно восстанавливать. Водный баланс необходим для поддержания объема крови, регулировки температуры тела и обеспечения сокращения мышц.

Ощущение выгорания, умственная и физическая усталость, время от времени случаются с каждым из спортсменов, поэтому следует сформировать идеальную стратегию отдыха и восстановления, станет залогом будущих достижений и новых побед.

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