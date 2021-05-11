Почему аллергией на пыльцу стали болеть чаще: что с этим делать

Ослабленный иммунитет, особенно на фоне ковида, делает нас уязвимыми перед аллергией на пыльцу. Чем опасен сезонный поллиноз и что делать – советы аллерголога

Игнорировать аллергию на пыльцу опасно для здоровья Фото: freepik.com

Не успели и полчаса провести на пикнике, как начали чихать, заложило нос и потекли слезы? Это сезонный поллиноз, аллергия на цветение растений: сейчас и до самой осени мы будем "на пике" этого заболевания. Игнорировать аллергию на пыльцу опасно: что будет, если не обращать внимания на симптомы аллергии, как распознать поллиноз и отличить от простуды и что делать, чтобы аллергическая реакция на пыльцу не портила вам жизнь – рассказала врач-аллерголог, вице-президент Ассоциации аллергологов, доктор наук Украины Лилия Романюк.

Лилия Романюк Фото: пресс-служба

Почему на сезонную аллергию все чаще обращают внимание, заболеваемость растет?

Все больше людей от весны до самой осени страдают от аллергической реакции на пыльцу растений (поллиноз), и прогноз не радует. Так, по данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, уже через 4 года половина населения Европы "заработает" ту или иную форму аллергии. То есть, проблема актуальна практически для каждого из нас.

Меняется и само течение заболевания: этому способствует ослабление иммунитета, особенно сейчас, когда люди массово болеют Сovid-19. А на фоне ослабленного иммунитета как поллиноз, так и другие аллергические реакции протекают гораздо тяжелее для человека. К сожалению, большинство людей, в том числе и с явными симптомами аллергии не воспринимают серьезность ситуации и опасность аллергии для здоровья.

А как понять, что это именно аллергия и неужели она так опасна?

Помимо того, что аллергия на цветение вызывает дискомфорт и значительно снижает качество жизни, она опасна. Часто человек, у которого начинается кашель, чихание, насморк, закладывает нос, глаза слезятся и краснеют, думает, что простудился. Особенно если раньше в сезон весна-лето он не замечал таких симптомов настолько часто. Если человек перестает контактировать с аллергеном, то и симптомы могут исчезнуть, поэтому уверенность, что это была простуда, крепнет еще больше. Или человек понимает, что у него начинается аллергическая реакция на пыльцу или другой раздражитель, но не придает этому значения.

Основной момент – при аллергии, в отличие от ОРВИ, ковида или простуды, повышения температуры тела, ломоты в суставах не наблюдается.

Насморк, кожный зуд, кашель и другие симптомы аллергии – это защитная реакция организме, которая происходит при попадании на кожу или в дыхательные пути пыльцы или других микрочастиц-аллергенов. На такие вещества иммунная система человека реагирует, как на чужеродные, но реакция может быть не сразу. Например, через неделю или месяц после контакта с аллергеном.

Поэтому человек не всегда может заподозрить, что у него аллергия. Поскольку аллергены проникают и через кожу (а ранее считалось, что только при дыхании), возникает кожная реакция, от мелкой сыпи до экземы. Это хроническая воспалительная реакция, при которой кожа зудит, краснеет, болит: в общем проблема не только эстетическая. Также если аллергию не лечить, то может развиться бронхиальная астма. Кроме того, "масла в огонь" подливает не только сама пыльца, а изменившаяся далеко не в лучшую сторону экологическая обстановка.

То есть, у людей, не имевших ранее аллергии, она может начаться из-за плохой экологии?

Количество аллергиков растет с каждым годом, особенно серди жителей городов. Пыльца цветов или растений смешивается с выхлопами от автомобилей, пылью, промышленными выбросами и становится еще более токсичной и вредной для нашего организма. Кроме того, исследования подтверждают тот факт, что более чем 60% населения генетически предрасположены к развитию аллергии. И реакция у всех разная: половина из этих аллергиков страдает от аллергического насморка и конъюнктивита (воспаление слизистой оболочки глаза), а половина – от различной кожной сыпи.

Слезливость глаз или насморк – реакция не пыльцу и другие сезонные аллергены Фото: unsplash.com

Еще важный момент: люди, которые знают или предполагают, что у них поллиноз, например, на такой распространенный аллерген, как амброзия, могут не придать значения начавшемуся насморку сейчас, в начале мая. Потому что амброзия цвете в августе. Но дело в том, что из-за глобальных изменений климата график цветения растений-аллергенов сдвинулся. И та же амброзия сейчас начинает цвести уже в начале лета.

А когда наибольший пик цветения, можно ли как-то подстроиться под него?

Да, существует график цветения растений, который разработали экологи и врачи. В целом, традиционных "аллергических" сезонов три:

май-июнь: это период цветения фруктовых деревьев и разных кустарников; июнь-июль: цветут луговые растения и злаки август-октябрь: растут и цветут сорняки, распространяются плесневые грибы.

Опытные врачи-аллергологи знают об этой особенности и предупреждают пациентов. Но, как уже сказано, изменения климата "обманули" и цветение растений. Например, аллергическая реакция на березовую пыльцу начинается в среднем в марте –апреле, это один из рано цветущих аллергенов, но в этом сезоне весна поздняя, поэтому береза зацвела позже и проявление аллергии на ее пыльцу не совпало с графиком.

Часто люди, подверженные аллергии, начинают замечать у себя симптомы за несколько дней до начала цветения аллергена. Кроме этого, ветер и движение воздуха тоже влияют. В вашем регионе вообще может не расти берез, а аллергия у людей, подверженных поллинозу, может начать проявляться. В Украине чаще всего возникает реакция на цветение березы, ольхи и граба.

А какие еще самые распространенные сезонные аллергены?

Помимо амброзии и березы, с которой связана львиная часть случаев поллиноза, в число распространенных аллергенов входят тополиный пух, луговые травы и цветы, сорняки, домашняя плесень.

И как же защитить себя – принимать антигистаминные препараты или что-то еще?

Изначально важно определить, что это именно аллергия и выяснить, на что именно: провокаторов может быть не один, а сразу несколько. И не тянуть, ведь аллергия на цветение и пыльцу начинает проявляться уже у 3-4х летних малышей. И с возрастом ситуация только усугубляется.

Поставить правильный диагноз может только врач-аллерголог, поэтому не стоит пытайтесь подобрать лечение для себя, и тем более ребенка, сами.

Поллинозы хорошо поддаются современной диагностике: это кожное аллегро-тестирование, различные лабораторные методы – иммуно-кап, алекс-тесты, эти анализы помогут определить набор ваших аллергенов.

В большинстве случаев лечение подбирается очень индивидуально, с учетом всех особенностей и показателей здоровья. Лечение в большинстве случаев комплексное: это антигистаминные препараты, спреи для носа, ингаляторы для бронхов, которые помогают облегчить проявление симптомов. Системный метод лечения сезонной аллергии – это относится аллерген-специфическая терапия (АСИТ), когда организм учат привыкать и не реагировать на аллерген, вводя человеку небольшие его дозы.

Напомним, что ранее мы писали, как защитить себя от аллергии на солнце.

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