Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Стиль Зеленской

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Старый Новый год

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем темнее кожа, тем выше риски дефицита витамина D – исследование

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 09:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зимой большинство из нас испытывает недостаток "солнечного" витамина. Но без дополнительного приема витамина D особенно не обойтись тем, чья кожа более смуглая
У людей, чья кожа смуглее, чем у других, риски развития дефицита витамина D выше
У людей, чья кожа смуглее, чем у других, риски развития дефицита витамина D выше / Фото: Коллаж: Сегодня

Недостаток витамина D ослабляет наш иммунитет, повышает риски развития аутоимунных болезней, ведет к порокам в функциях костной ткани и не только. Каждый из нас должен заботиться о своем статусе витамина D, но для людей с более смуглой и темной кожей это должно быть первоочередной задачей, пишет журнал Nutrients.

Почему зимой возникает дефицит витамина D

Главный источник витамина D для людей – это его производство в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. А зимой мы резко ограничены в солнце, к тому же больше времени проводим в помещениях. Поэтому даже в солнечный день практически невозможно получить необходимую нам дозу этого важного витамина.

Реклама

Витамин D больше всего содержится в морской рыбе, а также яйцах и молочных продуктах
Витамин D больше всего содержится в морской рыбе, а также яйцах и молочных продуктах / Фото: Depositphotos

Узнать наверняка, есть у вас или нет дефицит витамина D можно только с помощью анализа крови на 25 (ОН) D. Далеко не всегда удается восполнить этот витамин с помощью продуктов – им богата жирная морская рыба, яичные желтки, цельно молоко, сливочное масло. Поэтому в случаях явного дефицита витамина D рекомендован дополнительный прием комплексов или продуктов с добавками этого витамина.

Почему именно при смуглой коже нужно принимать витамин D?

Исследователи отмечают, что пигментация кожи и волос зависит от содержания коричнево-черной молекулы эумеланина, которая вырабатывается нашим организмом из аминокислоты под названием тирозин. Люди более смуглые и темнокожие обязаны этим пигменту эумеланину, который "прячется" в самом нижнем слое эпидермиса.

Реклама

А синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи, поэтому светлокожим людям намного легче получить этот витамин естественным путем, находясь на солнце, чем более смуглым и темнокожим. К тому же активное развитие промышленности, ухудшение экологии также способствуют тому, что людей с более смуглой кожей витамина D хуже синтезируется.

Синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи под воздействием солнца
Синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи под воздействием солнца / Фото: unsplash.com

Поэтому им особенно нужно следить за уровнем этого элемента в организме и в случае его дефицита – принимать добавки. Медики отмечают, что достаточное потребление витамина D снизит риск не только рахита, COVID-19 и рассеянного склероза, но и уровень смертности в целом.

Реклама

Также достаточное количество витамина D в организме снижает неблагоприятный исход беременности и родов, профилактирует рак, диабет, болезнь Альцгеймера и деменцию, острые инфекции дыхательных путей, обострения астмы и хрупкость костей.

Читайте также: "Как получить витамин Д, чтобы защититься от рака".

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад, 14 января 1882 года, в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять