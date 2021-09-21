Чем полезны запеченные или тушеные осенние овощи

Осень – самое время есть запеченные или паровые тыкву, баклажаны, перец и другие овощи. Почему важно есть овощи и в таком виде, рассказала диетолог

Запеченные или тушеные осенние овощи полезны для похудения и работы органов пищеварения / Фото: unsplash.com

Быстрее похудеть и полезно, вкусно покушать получится именно на термически обработанных овощах. Зачем термически обрабатывать овощи, как лучше это делать и какие плоды выбрать – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Зачем вообще тушить или запекать овощи?

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Лучшие продукты, которые одновременно принесут пользу, будут вкусными и не добавят вам лишних килограммов – это овощи. Особенно приготовленные в тушеном, запеченном виде или на пару.

В первую очередь в таком виде овощи обязательно следует включать в рацион тем, кто худеет, так потеря лишних кило будет идти быстрее. Также термически обработанные овощи:

имеют низкую энергетическую ценность,

содержат малый процент углеводов,

не перегружают печень,

быстро и хорошо усваиваются.

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Так, брокколи и любая другая капуста, свекла и другие овощи, которые в сыром виде вызывают тяжесть в желудке и метеоризм, при термической обработке не вызовут такой реакции. Запеченные, тушеные или вареные овощи не вызовут обострение гастрита и других проблем с пищеварительными органами.

А какие овощи лучше запекать или тушить?

Любые – всех форм и видов. Сейчас на прилавках рынков и магазинов полно тыквы, она поможет укрепить иммунитет, наполнит организм клетчаткой, каротином, пектином. В запеченном виде тыква нравится даже детям, также из этого плода хорошо готовить суп-пюре.

Не забывайте есть и свежие овощи, а какие стоит ограничить – подскажет врач / Фото: Unsplash

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Среди доступных сезонных овощей сейчас баклажаны, болгарский перец, кабачки, морковь, свекла. Все зависит от ваших вкуса и бюджета. Также не забывайте есть и свежие овощи, зелень: при проблемах с пищеварением рацион из свежих овощей следует обсудить с диетологом или гастроэнтерологом.

Также ранее мы писали, как приготовить овощи-гриль на костре.