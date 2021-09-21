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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем полезны запеченные или тушеные осенние овощи

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 сентября, 17:50
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Осень – самое время есть запеченные или паровые тыкву, баклажаны, перец и другие овощи. Почему важно есть овощи и в таком виде, рассказала диетолог
Запеченные или тушеные осенние овощи полезны для похудения и работы органов пищеварения
Запеченные или тушеные осенние овощи полезны для похудения и работы органов пищеварения / Фото: unsplash.com

Быстрее похудеть и полезно, вкусно покушать получится именно на термически обработанных овощах. Зачем термически обрабатывать овощи, как лучше это делать и какие плоды выбрать – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн
Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Зачем вообще тушить или запекать овощи?

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Лучшие продукты, которые одновременно принесут пользу, будут вкусными и не добавят вам лишних килограммов – это овощи. Особенно приготовленные в тушеном, запеченном виде или на пару.

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В первую очередь в таком виде овощи обязательно следует включать в рацион тем, кто худеет, так потеря лишних кило будет идти быстрее. Также термически обработанные овощи:

  • имеют низкую энергетическую ценность,
  • содержат малый процент углеводов,
  • не перегружают печень,
  • быстро и хорошо усваиваются.
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Так, брокколи и любая другая капуста, свекла и другие овощи, которые в сыром виде вызывают тяжесть в желудке и метеоризм, при термической обработке не вызовут такой реакции. Запеченные, тушеные или вареные овощи не вызовут обострение гастрита и других проблем с пищеварительными органами.

А какие овощи лучше запекать или тушить?

Любые – всех форм и видов. Сейчас на прилавках рынков и магазинов полно тыквы, она поможет укрепить иммунитет, наполнит организм клетчаткой, каротином, пектином. В запеченном виде тыква нравится даже детям, также из этого плода хорошо готовить суп-пюре.

Не забывайте есть и свежие овощи, а какие стоит ограничить – подскажет врач
Не забывайте есть и свежие овощи, а какие стоит ограничить – подскажет врач / Фото: Unsplash

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Среди доступных сезонных овощей сейчас баклажаны, болгарский перец, кабачки, морковь, свекла. Все зависит от ваших вкуса и бюджета. Также не забывайте есть и свежие овощи, зелень: при проблемах с пищеварением рацион из свежих овощей следует обсудить с диетологом или гастроэнтерологом.

Также ранее мы писали, как приготовить овощи-гриль на костре.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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