Чем полезны морепродукты и как их правильно есть

Морепродукты и рыба помогут сохранить сердце, сосуды и не только. Чтобы поддержать здоровье с помощью морепродуктов, их нужно есть не меньше 2-х порций в неделю

Рыба и морепродукты еще более полезны, если их правильно готовить и есть / Фото: unsplash.com

Белок высокого качества, витамины группы В, железо, цинк, фосфор, кальций и конечно же, Омега-3 кислоты – далеко неполный список полезных веществ, содержащихся в морепродуктах и рыбе. Чем еще полезны морепродукты для здоровья, сколько их нужно есть, каким способом готовить и какой рыбы избегать – помогли разобраться в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Какова же польза морепродуктов в питании человека

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Рыба и другие морепродукты – одни из лучших продуктов для здоровья сердца и сосудов, такая пища помогает снизить риск инсульта и сердечной недостаточности, аритмию. Секрет их пользы – в полиненасыщенных жирных Омега-3 кислотах, которых особенно много в морской рыбе.

Омега-3 оказывают на наши клетки противовоспалительное действие, также снижают артериальное давление и уровень накопления в тканях жиров триглециридов. Много Омега-3 содержится в лососе, сардинах, атлантической скумбрии, треске, сельди, тунце и озерной форели; а также мидиях, кальмарах.

А сколько рыбы и морепродуктов нужно есть?

В соответствии с Гарвардской тарелкой здорового питания, морепродукты или рыбные блюда нужно есть 2-3 раза в неделю:

взрослым: минимум 2 порции в неделю, каждая из которых не менее 113 грамм,

детям: 1или 2 раза в неделю, начиная с 28,3 граммов (малышам младше 2 лет) и постепенно увеличивая порции,

беременным или тем, кто планирует беременность: 336 грамм разных морепродуктов и рыбы в неделю.

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Важно! Выбирать рыбу с наименьшим загрязнением ртутью и другими токсичными веществами.

Какая рыба содержит токсины и ее не стоит есть?

В морепродуктах, особенно рыбе, может содержаться ртуть, диоксины и другие токсичные вещества. Сколько в рыбе может быть токсинов, зависит от того, где она поймана и вида самой рыбы. Например, больше всего токсичных выбросов наблюдается в реках, озерах, иногда – в океанах.

Сколько в рыбе токсинов, зависит от того, где она поймана и вида самой рыбы / Фото: unsplash.com

Также крупная рыба ест более мелкую, поэтому за счет этого может получить больше токсинов. Самыми небезопасными в этом плане считают акулы, морских черепах, королевскую скумбрию, рыбу-меч. Поэтому выбирая экзотическую рыбу или другие морепродукты, стоит задуматься. Немаловажен и способ приготовления рыбы и морепродуктов.

Как лучше готовить рыбу и морепродукты с максимальной пользой?

Полезнее будет запекать или варить рыбу и морепродукты, чем жарить. Также морепродукты следует дополнять овощами, чтобы сбалансировать пищу клетчаткой, а еще – цельнозерновыми продуктами, орехами, семечками.

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Важный момент – морепродукты и рыба не единственный большой источник Омега-3 кислот. Их еще много в соевых бобах и соевом масле, грецких орехах, льняном масле, листовых зеленых овощах.

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