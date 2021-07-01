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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем полезна соя для похудения и здорового питания

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 июля, 08:30
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Соевые закуски помогают не только похудеть, но и улучшить состояние кожи во время потери лишнего веса. Чем именно полезна соя для похудения – в исследовании
Соя помогает не только похудеть, но и улучшить состояние кожи
Соя помогает не только похудеть, но и улучшить состояние кожи / Фото: freepik.com

Соя – отличный источник белка и довольно низкокалорийный продукт, а его польза в плане похудения вновь привлекла умы ученых. Оказывается, соевые закуски отлично помогают худеть и поддерживать тело: результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Вкусные и полезные закуски летом – отличная идея перейти на здоровее питание, а мы также придумали еще 10 лайфхаков, которые сделают горячую летнюю пору незабываемой.

Чем же полезна соя для похудения?

Соя хороша тем, что у нее нейтральных запах и вкус, поэтому создать именно свой любимый вкус соевой закуске или блюду легко при помощи приправ или соусов. Поскольку соя – отличный источник белка, закуски и блюда из нее насыщают организм и помогают избежать переедания.

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О значимости белка в питании вы можете прочитать в любом учебнике биологии. Напомним лишь, что белок – это важный строительный материал для наших клеток.

Соя, за счет содержащегося в ней лецитина помогает регулировать уровень вредного холестерина, улучшить обменные процессы, что важно для похудения. Продукты на основе сои легко усваиваются организмом и менее калорийны, чем "чистая" соя.

Когда же лучше есть сою, чтобы ушел лишний вес

В исследовании говорится, что более 100 молодых женщин с лишним весом перекусывали соевыми бобами и снеками из сои ежедневно, в 10 часов утра.

Cнеки, обогащенные соевыми продуктами, помогают похудеть
Cнеки, обогащенные соевыми продуктами, помогают похудеть / Фото: unsplash.com

Это помогло снизить аппетит в целом, похудеть и улучшить состояние кожи. Наибольшего эффекта добились женщины, которые в качестве перекусов ели снеки с высоким содержанием белка, обогащенные соей.

Напомним, что ранее мы писали о том, в каких продуктах много растительных белков.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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