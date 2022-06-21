Чем полезна черешня – 8 важных для здоровья веществ в этой ягоде

Черешня – настоящий суперфуд, она утоляет жажду, а благодаря своему минеральному и витаминному составу ягоды полезны для сердца, кожи, при похудении и даже анемии

Черешня полезна из-за своего химического состава, в этой ягоде много важных для здоровья веществ / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Черешню есть за что любить – это вкусная и полезная ягода, а ее обогащенный химический состав поможет поддержать и укрепить здоровье. Чем полезна черешня и сколько ее есть – рассказала диетолог, психолог, консультанта по здоровому питанию Ксения Рэн.

рэн / Фото: пресс-служба

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Каждая ягодка черешни содержит множество полезных соединений, среди которых:

антоцианы и каротиноиды; микро- и макроэлементы (фтор и натрий, кальций, цинк, хром, кобальт и др.); в ягодах содержится много витамина С (аскорбиновая кислота); каротин и провитамин А; никотиновая кислота; витамины группы В; пектины; кумарины.

Черешню не зря называют "сердечной ягодой", потому что она – отличное профилактическое средство для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Благодаря калию, магнию, витаминам РР (насыщающего клетки кислородом) и мочегонному действию, черешневые плоды снижают артериальное давление. А это способствует поддержанию функций сердечной мышцы.

Пектины и кумарины укрепляют кровеносные сосуды, предотвращают тромбообразование, выводят из организма "плохой" холестерин. Все эти полезные качества черешни значительно снижают риск развития атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца.

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Черешню не зря называют "сердечной ягодой", потому что она – отличное профилактическое средство для слаженной работы сердечно-сосудистой системы / Фото: Pixabay

Также черешня часто используется для диет, поскольку содержит мало калорий (52 ккал на 100 г ягод), а еще ягоды положительно влияют на кожу, связки и суставы, рекомендованы при анемии. В день в среднем рекомендуется съедать не более 300-400 грамм ягод и фруктов, поэтому рассчитывайте свои порции.

С осторожностью следует относиться к черешне (особенно красным сортам) больным сахарным диабетом, а также тем, кто имеет склонность к аллергическим проявлениям. И, конечно, не стоит чрезмерно увлекаться этими ранними летними ягодами, поедать их килограммами, иначе вздутие живота (метеоризм) будет обеспечено.

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