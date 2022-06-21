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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем полезна черешня – 8 важных для здоровья веществ в этой ягоде

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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21 июня, 17:00
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Черешня – настоящий суперфуд, она утоляет жажду, а благодаря своему минеральному и витаминному составу ягоды полезны для сердца, кожи, при похудении и даже анемии
Черешня полезна из-за своего химического состава, в этой ягоде много важных для здоровья веществ
Черешня полезна из-за своего химического состава, в этой ягоде много важных для здоровья веществ / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Черешню есть за что любить – это вкусная и полезная ягода, а ее обогащенный химический состав поможет поддержать и укрепить здоровье. Чем полезна черешня и сколько ее есть – рассказала диетолог, психолог, консультанта по здоровому питанию Ксения Рэн.

рэн
рэн / Фото: пресс-служба

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Каждая ягодка черешни содержит множество полезных соединений, среди которых:

  1. антоцианы и каротиноиды;
  2. микро- и макроэлементы (фтор и натрий, кальций, цинк, хром, кобальт и др.);
  3. в ягодах содержится много витамина С (аскорбиновая кислота);
  4. каротин и провитамин А;
  5. никотиновая кислота;
  6. витамины группы В;
  7. пектины;
  8. кумарины.

Черешню не зря называют "сердечной ягодой", потому что она – отличное профилактическое средство для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Благодаря калию, магнию, витаминам РР (насыщающего клетки кислородом) и мочегонному действию, черешневые плоды снижают артериальное давление. А это способствует поддержанию функций сердечной мышцы.

Пектины и кумарины укрепляют кровеносные сосуды, предотвращают тромбообразование, выводят из организма "плохой" холестерин. Все эти полезные качества черешни значительно снижают риск развития атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца.

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Черешню не зря называют
Черешню не зря называют "сердечной ягодой", потому что она – отличное профилактическое средство для слаженной работы сердечно-сосудистой системы / Фото: Pixabay

Также черешня часто используется для диет, поскольку содержит мало калорий (52 ккал на 100 г ягод), а еще ягоды положительно влияют на кожу, связки и суставы, рекомендованы при анемии. В день в среднем рекомендуется съедать не более 300-400 грамм ягод и фруктов, поэтому рассчитывайте свои порции.

С осторожностью следует относиться к черешне (особенно красным сортам) больным сахарным диабетом, а также тем, кто имеет склонность к аллергическим проявлениям. И, конечно, не стоит чрезмерно увлекаться этими ранними летними ягодами, поедать их килограммами, иначе вздутие живота (метеоризм) будет обеспечено.

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Также мы писали про замороженные ягоды – есть ли в них польза и как правильно делать запасы.

А еще узнайте, почему нужно есть фрукты и ягоды каждый день.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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