Чем опасен индийский штамм COVID-19 Дельта – ответ доктора Комаровского

Индийский штамм COVID-19 "Дельта" более заразен, чем его первоначальный уханьский "родственник". Но соблюдение несложных мер профилактики поможет вам избежать заболевания коронавирусом – об этом на своем ютуб-канале рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.
Правда ли, что штамм "Дельта" намного опаснее и симптомы другие?
Штамм "Дельта" – это мутировавший штамм исходного коронавируса и он действительно отличается более высокой заразностью. Как отмечает Евгений Комаровский, по данным из разных источников, этот штамм коронавируса заразнее предыдущего от 5 до 15 раз.
Это значит, что для заболевания нужна гораздо меньшая инфицирующая доза. И риски более тяжелого течения заболевания при заражении "Дельтой" тоже выше. Кроме заразности отличаются симптомы, а именно при "Дельте" возникают:
- головная боль,
- боль в горле, насморк,
- проблемы с желудочно-кишечным трактом – боли в животе и диарея.
Но это не означает, что уже известные нам методы профилактики не работают против штамма "Дельта".
Ок, а как же защититься от "Дельты"?
Евгений Комаровский подчеркивает, что основной способ защиты – вакцинация: уже имеющиеся вакцины защитят и от нового мутировавшего коронавируса. А в случае, если таки инфицирование произойдет, то болезнь пройдет в более легкой форме, и вы не попадете в реанимацию.
Также не забывайте носить маски, особенно в замкнутом помещении с плохой вентиляцией и скоплением людей. Не ездите отдыхать в страны неблагополучные по заболеваемости, тщательно проветривайте помещения и больше общайтесь на свежем воздухе, а не в закрытых, тесных помещениях.
Напомним, ранее мы писали, зачем вакцинироваться в разгар пандемии коронавируса.