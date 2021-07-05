Чем опасен индийский штамм COVID-19 Дельта – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский объяснил, какую угрозу здоровью несет новый штамм коронавируса, как от него защититься и нужно ли делать прививки

Индийский штамм COVID-19 "Дельта" более заразен, но вакцины помогут / Фото: Сегодня

Индийский штамм COVID-19 "Дельта" более заразен, чем его первоначальный уханьский "родственник". Но соблюдение несложных мер профилактики поможет вам избежать заболевания коронавирусом – об этом на своем ютуб-канале рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

Правда ли, что штамм "Дельта" намного опаснее и симптомы другие?

Штамм "Дельта" – это мутировавший штамм исходного коронавируса и он действительно отличается более высокой заразностью. Как отмечает Евгений Комаровский, по данным из разных источников, этот штамм коронавируса заразнее предыдущего от 5 до 15 раз.

Это значит, что для заболевания нужна гораздо меньшая инфицирующая доза. И риски более тяжелого течения заболевания при заражении "Дельтой" тоже выше. Кроме заразности отличаются симптомы, а именно при "Дельте" возникают:

головная боль,

боль в горле, насморк,

проблемы с желудочно-кишечным трактом – боли в животе и диарея.

Но это не означает, что уже известные нам методы профилактики не работают против штамма "Дельта".

Ок, а как же защититься от "Дельты"?

Евгений Комаровский подчеркивает, что основной способ защиты – вакцинация: уже имеющиеся вакцины защитят и от нового мутировавшего коронавируса. А в случае, если таки инфицирование произойдет, то болезнь пройдет в более легкой форме, и вы не попадете в реанимацию.

Прививка защитит даже от мутировавшего вируса ковида и поможет избежать осложнений / Фото: freepik.com

Также не забывайте носить маски, особенно в замкнутом помещении с плохой вентиляцией и скоплением людей. Не ездите отдыхать в страны неблагополучные по заболеваемости, тщательно проветривайте помещения и больше общайтесь на свежем воздухе, а не в закрытых, тесных помещениях.

Напомним, ранее мы писали, зачем вакцинироваться в разгар пандемии коронавируса.