Чем каши полезны для здоровья и как их полюбить

Крупы нужны нашему организму, но именно отсутствие привычки варить каши обедняет рацион. Почему важно есть каши и как себя к ним приучить – рассказала диетолог

Каши полезны для здоровья, а полюбить их и сделать вкуснее помогут фрукты, овощи, орехи / Фото: Коллаж: Сегодня

Из круп мы получаем витамины группы В, клетчатку, а еще каши – отличный продукт для похудения и поддержания себя в форме. Чем полезны каши, как их полезнее готовить и почему каши обязательно должны быть в вашем рационе – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

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Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Почему в вашем рационе часто мало каш

Многие люди любят каши, но им не нравится их готовить, якобы это долго. То ли дело – макароны, ведь твердые сорта тоже полезны, да и варятся они быстрее. Но на самом деле многие каши варятся ненамного дольше макарон, зато в отличие от пасты или лапши, более полезны.

А если к тому же человек привык кушать хлеб и в доме постоянно "не переводятся" лаваши или багеты, то естествен, каши перестают вариться автоматически. Но если вы не готовите каши, то тем самым ограничиваете себя в крупах. А крупы необходимы нашему организму, и не только для насыщения полезными микроэлементами.

Чем полезны каши из различных круп

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Во-первых, каши полезны для похудения и поддержания веса в норме. Удивлены? Не удивляйтесь: высвобождение глюкозы из круп происходит медленно (поэтому углеводы, которыми богаты крупы называют медленные или сложные). Соответственно, процесс жироотложения, если вы едите медленные углеводы – то есть каши, тоже замедлен.

Гречневая каша – одна из самых полезных / Фото: instagram.com/kinezio_profi/

Во-вторых, каши – это антистресс-питание: потому что крупы содержат магний и витамины группы В, которые помогают бороться со стрессом. И важный момент, в крупах содержится клетчатка, которая важна:

для похудения, поскольку дает ощущения сытости надолго и снижает желание перекусить печеньем или пирожным.

для нормальной работы кишечника, потому что является хорошей профилактикой запоров.

Чтобы каши не надоедали, стоит готовить разные крупы: наиболее полезны гречка, курурузная каша, перловка, булгур, киноа, пшеничная каша, ячневая, не шлифованный рис.

Как с максимальной пользой есть каши

Каши-минутки, манка, гранола с сахаром или фитнес-овсянка и другие максимально обработанные каши – это не про пользу. Их никто не запрещает есть, но не стоит ставить такие каши в приоритет. Да и вообще каши – это не базовый продукт на вашем столе, сочетать каши хорошо с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами, сыром, орехами, маслом или сливочным маслом.

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Но не все сразу, по принципу правила тарелки. То есть половина тарелки – салат или овощи, четверть – основной продукт (мясо, рыба, птица) и еще четверть – гарнир, в данном случае – каша. Полезнее те крупы, где указано более длительное время приготовления: значит, такая крупа меньше переработана.

Сочетать каши хорошо с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами, сыром, орехами / Фото: unsplash.com

Чтобы тратить на приготовление каш меньше времени, просто выберите наиболее удобный для вас способ: можно варить в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запаривать в термосе, даже литровой банке на ночь, главное это делать.

Как быстро приготовить кашу, чтобы она была полезной

Вечером можно промыть крупу засыпать в мультиварку или кастрюлю, залить водой в пропорции ½ и оставить на ночь. Утром вы увидите, как каша набухла: включите мультиварку на 15 минут, для цельнозерновой крупы – может понадобиться чуть больше времени.

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За это время можно спокойно принять душ, подготовить другие продукты к завтраку. Если делать так каждый вечер, то очень быстро выработается полезная привычка готовить каши.

И, напоследок! Каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин. Для тех, кто на диете – то, что каши разрешаются в первой половине дня и на ужин о них надо забыть – МИФ!

Также мы ранее писали, какую кашу выбрать для себя.