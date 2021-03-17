Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Цены на масло растут быстрее, чем курс биткоина: какой вариант самый бюджетный

Сегодня, 16:11

Диетолог рассказала, какое масло употреблять полезнее всего

Цены на подсолнечное масло за год подскочили на 40% – сейчас бутылка стоит около 60 гривен. И, по прогнозам, это еще не предел. Григорий Герман и Мария Мельник в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" выяснили, почему так безумно подорожал один из социальных продуктов и можно ли заменить подсолнечное масло другим растительным.

Почему растительное масло растет в цене

На 20% дороже с начала года и на 8% всего за месяц – цены на растительное масло растут быстрее, чем курс биткоина или баррель нефти. Даже несмотря на то, что Украина – это мировой лидер по производству подсолнечного масла.

"Лидером роста цен являются растительные масла. Их стоимость выросла в мире практически на 45%, – комментирует экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина". – Мы производим около 3 млн тонн масла, а потребляем где-то под 300 тыс. Все остальное идет на экспорт".

Подсолнечное масло
Подсолнечное масло
Фото: Pixabay

Но поскольку производители не могут продавать масло в Украине дешевле, чем за рубежом, цены растут и у нас. Даже на домашнее масло.

Как можно сэкономить на покупке растительного масла

Однако можно сэкономить, если покупать масло в большой таре. Так, за 10 литров можно отдать 500 гривен – экономия на каждом литре 10 гривен. Но большие объемы любого растительного масла должны так же быстро использоваться. Ведь, по словам диетологов, чем дольше масло стоит открытым, тем меньше в нем питательных веществ. Также эксперты советуют выбирать масло первого холодного отжима.

Какое масло полезнее – совет диетологов

В подсолнечном масле содержится большое количество витамина E. Однако такого элемента, как омега-3, там меньше процента. Поэтому диетологи советуют заменить это масло.

Читайте также:
Выбираем масло для жарки, чтобы было вкусно и полезно

"Для ежедневного употребления мы рекомендуем другие масла – например, оливковое холодного отжима. Из наших локальных масел – это может быть тыквенное, льняное, масло расторопши – они богаты омега-3 жирными кислотами", – поделилась врач-диетолог Карина Дайнеко в программе "Ранок з Україною".

Их лучше добавлять в салаты и гарниры. Так, литровая бутылка оливкового масла стоит от 120 гривен. Ее хватит минимум на 3 месяца. Но жарить на этих маслах не стоит. Для жарки можно использовать кокосовое масло. Оно полезнее подсолнечного. Пол-литровой баночки для ежедневного использования может хватить на месяц. А его стоимость стартует от 60 гривен.

Кокосовое масло очень полезное
Кокосовое масло очень полезное
Фото: Pixabay

"Оно богато насыщенными жирами, которые обеспечивают холестериновый обмен, хотя само кокосовое масло не содержит холестерина", – отметила эксперт.

И, как оказалось, кокосовое масло сейчас для украинского кошелька – самый выгодный вариант. Ведь в среднем каждая украинская семья употребляет 2 литра подсолнечного масла в месяц. А это не менее 120 гривен.

Почему растет цена на подсолнечное масло – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как готовить брюссельскую капусту с тахиной: постный рецепт от Григория Германа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пальмовое масло подорожало до рекорда за 13 лет Почему все так подорожало? Прогноз цен на продукты до конца весны Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составах Украина вышла на рекорд по производству подсолнечного масла
продукты цены масло
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Сегодня, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

Вчера, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Вчера, 08:08Фаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

15 мартаВкусно

7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе

15 мартаФаново

Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

15 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

14 мартаВкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 мартаЗвездно

"Папа скучает по тебе": дети принца Уильяма написали письма принцессе Диане

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять