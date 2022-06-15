Будет ли чума в Украине – доктор Комаровский ответил, к чему готовиться

Доктор Комаровский успокоил украинцев: новости о распространении чумы в Украине – это слухи. Но даже при заражении чумой вылечить это заболевание в 21-м веке несложно

Чума, которую переносят грызуны, легко лечится сейчас - доктор Комаровский ответил на слухи о том, будет ли чума в Украине / Фото: unsplash.com, freepik.com

Коронавирус, вирус оспы обезьян, теперь чума… Стоит ли нам покупать лекарства и готовиться к вспышкам чумы в Украине? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский объяснил механизм распространения чумы и назвал лекарства против этого заболевания.

Несколько дней подряд Евгений Комаровский получал сообщения по поводу чумы. Одна из подписчиц рассказала, что в Одессе находятся места захоронения жертв чумы, и если туда попадет вражеский снаряд, тогда якобы может возникнуть биологическая угроза для жителей этого города и для Украины в целом.

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Чумная бактерия, которая оказалась в почве, погибает, – объяснил Евгений Комаровский, опровергнув слухи о распространении "одесской чумы" / Фото: Facebook

Кандидат медицинских наук напомнил, что в последний раз чума в Одессе была в 1902 году. То есть бактерия якобы живет в почве в местах захоронения уже 120 лет.

Естественными переносчиками чумы являются грызуны. Например, суслики или байбаки, – сказал эксперт программы "Ранок з Україною". – Иногда ее распространяли крысы и мыши. Они бегали по палубе и становились причиной вспышки чумы в портовых городах. И Одесса – не исключение.

Врач высшей категории добавил, что механизм распространения данного заболевания достаточно прост. Например, блоха кусает зараженную мышь, затем насекомое перепрыгивает на человека и кусает его. Он заболевает и становится переносчиком чумы для всех остальных людей.

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А вот чумная бактерия, которая оказалась в почве, погибает, – объяснил Евгений Комаровский, опровергнув слухи о распространении "одесской чумы". – К тому вылечить это заболевание в 21-м веке несложно. Достаточно принять антибиотики. Они есть в продаже и достаточно недорогие.

К тому же, по словам эксперта на канале "Украина", даже там, где есть очаги чумы, например, в Конго, смертность не превышает 10%.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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