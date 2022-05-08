Безопасный спорт во время войны – 5 причин начать бегать прямо сейчас

Бег – без преувеличения один из популярных видов спорта, который поддержит здоровье. Зачем нам сейчас бегать и как тренироваться во время войны безопасно – в статье

Любой спорт во время войны должен быть в первую очередь безопасным, а начать бегать можно прямо сейчас / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Спорт во время войны с Россией, особенно бег на открытом воздухе поможет сбросить стресс, "подтянуть" тело, при этом не требуя финансовых затрат. Почему бегать – полезно и как безопасно тренироваться, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Вообще не только бег, а вся регулярная физическая активность предотвращает возникновение многих заболеваний Почему бегать полезно? Отвечаем, именно бег:

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Помогает восстановить психическое здоровье. Бег снимает стресс, улучшает настроение, увеличивает количество эндорфинов в организме. Это эффективный способ побороть тревожность. Соответственно, бег улучшает качество сна. Поскольку бег относится к аэробным упражнениям, таким образом организм человека после пробежки увеличит продолжительность медленно-волнового сна. Улучшает сердечно-сосудистую, метаболическую форму и профилактирует ожирение, а также снижает высокое артериальное давление и уровень холестерина.

Взрослым рекомендуется заниматься 40 минут 3-4 раза в неделю. Если вы сомневаетесь, стоит ли начинать бегать, отвергайте все сомнения! Даже 5–10 мин бега в день с низкой интенсивностью могут улучшить вашу жизнь.

Даже если бегать не быстро по 6-10 минут в день, можно значительно улучшить здоровье / Фото: Pixabay

Но в случае хронических заболеваний или проблем со здоровьем следует проконсультироваться с врачом и выбрать те физические активности, которые подойдут именно вам. Чтобы бегать безопасно, помните правила:

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если вы решили выйти на пробежку, то при звуках воздушной тревоги прекратите бежать и пройдите к укрытию

и пройдите к укрытию бегайте только в безопасных местах: выбирайте спортивные площадки и прогулочные дорожки в парках. Чтобы не наступить на растяжку или мину , то есть не бегайте в поле, среди районов, пострадавших от обстрелов и т.д.

, то есть не бегайте в поле, среди районов, пострадавших от обстрелов и т.д. если вы увидели подозрительный предмет – обратитесь в полицию вашего города по номеру 102.

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