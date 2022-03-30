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Бесплатные тренировки для украинцев от BetterMe – как позаботится о своем теле сейчас

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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30 марта, 18:00
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Улучшить свое эмоциональное и физическое состояние поможет спорт, даже если сейчас не до него. Бег, фитнес, танцы, йога – все это ищите бесплатно на BetterMe
Бесплатные тренировки для украинцев от BetterMe по йоге, фитнесу и не только помогут позаботится о своем теле сейчас
Бесплатные тренировки для украинцев от BetterMe по йоге, фитнесу и не только помогут позаботится о своем теле сейчас / Фото: freepik.com

Заниматься спортом во время войны с Россией станет далеко не каждый, но если вы в безопасности и можете выполнить минимальную тренировку, то попробуйте. Это поможет выровнять ваше эмоциональное состояние и улучшить самочувствие. BetterMe: Health Coaching открыл бесплатный доступ к тренировкам для детей и взрослых и с любым уровнем физической подготовки, вы можете узнать больше и загрузить приложение на свой гаджет.

Приложение доступно для iOS и Android, здесь можно найти тренировочные программы по йоге, фитнесу, танцам, бегу и т.д. Также есть программы тренировок для беременных, пожилых, людей с ограниченными возможностями.

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BetterMe: Health Coaching открыл бесплатный доступ к тренировкам для детей и взрослых и с любым уровнем физической подготовки
BetterMe: Health Coaching открыл бесплатный доступ к тренировкам для детей и взрослых и с любым уровнем физической подготовки / Фото: freepik.com

Помимо спортивных нагрузок, в приложении можно найти программы по питанию, подобрать такую согласно вашего возраста, рассчитать калории. Есть даже программы питания для людей с диабетом и другими заболеваниями. Есть в приложении и активности для детей, эти рекомендации разработаны Министерством образования и науки Украины.

Сейчас как взрослым украинцам, так и детям важно заботиться о своем физическом и ментальном здоровье. И именно спорт помогает привести в норму гормональную систему и эмоциональное состояние. А, значит, даст нам силы защищать страну и восстанавливать ее после победы. И поможет в этом приложение – подвела итог основательница BetterMe Виктория Репа .

Также важно хорошо высыпаться, если мучает бессонница, читайте "Что делать, если не можешь заснуть из-за нервов – 6 шагов, как сделать дыхательные упражнения".

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А еще важно есть продукты, которые помогут поддержать организм, узнайте зачем пить кефир каждый день – советы диетолога.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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