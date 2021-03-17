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Апельсиновый сок сохраняет мозг и тормозит деменцию – ученые

Сегодня, 15:59

Цитрусовые, а особенно сок апельсина, улучшают работу клеток и сосудов мозга

Оставаться в здравом уме и доброй памяти даже в преклонном возрасте поможет апельсиновый сок. Ряд исследований, проведенных специалистами университета Восточной Англии (Норидж), подтвердил этот факт. Своими открытиями ученые поделились в журнале Frontiers in Neuroscience. Так, цитрусовые защищают мозг от возрастных изменений, которые часто приводят к развитию деменции. Один из методов профилактики старческого слабоумия – регулярно пить апельсиновый сок.

Стакан апельсинового сока в день улучшает память
Стакан апельсинового сока в день улучшает память
Фото: freepik.com

В исследовании отмечается, что для улучшения активности мозга и снижения возрастных дегенеративных изменений достаточно одного стакана апельсинового сока в день. Специалисты изучили сотни данных о том, как флавоноиды (растительные полифенолы) влияют на клетки головного мозга. Ведь именно этими веществами богаты цитрусовые: особенно апельсины, а также лаймы, лимоны, грейпфруты. Употребление цитрусовых и выжатых из них соков, благодаря содержащимся там антиоксидантам и противовоспалительным веществам, помогает тканям мозга лучше функционировать. А еще защищает мозг от повреждений, которые вызывают не только старость, но и хронические заболевания.

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Между тем ученые честны: 100% способа лечения уже начавшейся активной деменции пока не существует. Но улучшить работу мозга вкусными цитрусами – весьма оправданное средство. Исследования, проведенные на добровольцах показали, что апельсиновый сок также содержит много витамина С и геспередина. Эти вещества позитивно влияют на работу сосудов, в том числе мозговых, нормализуют артериальное давление. Если в вашем рационе мало цитрусовых, то самое время его пересмотреть. Ведь эти вкусные плоды не только защитят от деменции, а также улучшат функции памяти и обучения.

Напомним, что ранее мы писали о согревающем апельсиновом напитке, который поможет укрепить иммунитет.

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