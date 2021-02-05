Аллергия из-за дезинфекторов для рук: как себя обезопасить
И хлор, и фтор вызывают токсические поражения головного мозга, печени, нервной системы
В Украине участились случаи аллергии из-за использования дезинфекторов для рук и моющих средств. Все потому, что они содержат хлор, фосфаты и другие опасные вещества, говорят врачи. Средства с этими опасными химическими соединениями мы используем ежедневно, принимая ванну, моя посуду. Почему количество людей с аллергическими реакциями растет, рассказала "Сегодня" дерматолог Ольга Лукина.
Кто чаще всего обращается к дерматологам
С различными проявлениями аллергии к дерматологам обращается минимум два человека ежедневно. В основном женщины, ведь именно они больше контактируют с моющими средствами дома. Как следствие – сыпь и раздражение. Но еще хуже то, что вредные вещества могут накапливаться в организме годами и поражать внутренние органы.
"Хлор как раз тот фактор, который сильно вызывает поражение кожи. И хлор, и фтор, попадая в организм, вызывают токсические поражения головного мозга, печени, нервной системы", – говорит дерматолог Ольга Лукина.
Провоцировать аллергии могут еще и дезинфекторы, которыми из-за пандемии мы пользуемся ежедневно.
Как уменьшить риск возникновения аллергии
Чтобы уменьшить риск возникновения аллергий, специалисты советуют переходить на менее вредные моющие средства. Для этого надо выбрать продукты без хлора, фосфатов и ароматизаторов. Таких в магазинах не более 10 процентов и стоят они немного дороже обычных.
Чтобы сэкономить на моющих средствах, можно использовать органические продукты. Например, горчица вместо моющих средств для посуды.
Так будет лучше и для здоровья, и для природы. Потому фосфаты, содержащиеся в порошках, приводят к цветению рек. Фосфаты запрещены в Германии, Бельгии, Нидерландах и Австрии уже давно. В Украине нет.
Эколог Марьяна Гинзула говорит, что большинство водоемов цветут, а это источник питьевой воды. В такой воде опасно даже купаться.
В свою очередь Минэкологии только через 2 года начнет ограничивать использование фосфатов в моющих средствах. До этого вся ответственность за выброс фосфатов в реках лежит на нас.
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