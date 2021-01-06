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Алкоголь и лекарства: почему их нельзя совмещать

Сегодня, 13:03

Спиртное "убивает" иммунитет и делает человека более уязвимым к заболеваниям

К сожалению, бывают случаи, когда радости от праздников огорчают всевозможные простуды. А можно ли пить спиртное вместе с лекарствами и что по этому поводу думают врачи – узнавала журналистка "Сегодня" Наталья Тимуршина.

Сюжет Натальи Тимуршиной
Видео: Сегодня



Тем, кто борется с коронавирусом или только перенес заболевание, в праздничные дни тоже может захотеться шампанского. Инфекционист Евгения Менжулина катеогрически против таких экспериментов с алкоголем. Организм не отблагодарит за такое вредное сочетание.

Мнение о том, что спирт "убивает" ковид – крайне ошибочно. Спирт действенный только в наружном применении и категорически запрещен, если вы употребляете антибиотики и у вас есть температура.

Тем, кто остается на реабилитационном периоде, кислородозависимым, находится дома на концентраторах, или испытывает очень сильную слабость, утомляемость, одышку – алкогольные напитки запрещены.

Почему спиртное запрещено больным людям?

Спиртное влияет на способность крови к свертыванию, а тромбоз является одной из побочных реакций при лечении ковида. Кроме того, потребление спиртного во время пандемии делает человека более уязвимым к заболеваниям. Как объясняет нарколог Владимир Сова, алкоголь "обкрадывает" мозг за счет углекислого газа. Отсюда – значительное снижение иммунитета и увеличение риска получить инфекционные болезни.

Поэтому компот, морс и чай – вот праздничные напитки эпохи пандемии. Те, кто стремится к оригинальности, могут найти в интернете тысячи рецептов безалкогольных коктейлей на основе корицы и имбиря.

Здесь узнаете, почему имбирь крайне необходим для здоровья.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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