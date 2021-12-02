7 часов под наркозом – киевлянке с редким заболеванием, потерявшей зубы, вернули улыбку

У 32-летней киевлянки Ольги Мацик редчайшая болезнь – херувизм, из-за которой еще в детстве девушка лишилась почти всех зубов. Ольга хочет своим примером поддержать всех людей, кому приходится жить со сложными диагнозами, показать, что выход есть, если его искать.
Команда специалистов клиники стоматологии Ярослава Заблоцкого провела киевлянке бесплатно сложнейшую операцию: девушке установили имплантаты и вставили зубы. В итоге у Ольги теперь – полноценно восстановленная улыбка на все 28 зуба. Но и врачам, и смой девушке было непросто.
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Как болезнь атаковала, что пришлось пережить Ольге
Херувизмом называют генетическое и очень редкое заболевание, болезнь приводит к потере зубов, нарушению работы челюстей – так случилось и с Ольгой. До проведения операции Ольга с трудом могла говорить, жевать пищу, губы у девушки были запавшие, поскольку большая часть зубов выпала, когда Оля еще была подростком.
Те зубы, что стали расти вместо молочных зубов, – делится Ольга Мацик, – росли в разные стороны. Это было очень некрасиво, неудобно, не говоря уже о том дискомфорте и комплексах, которые у меня появились из-за моей внешности.
В клинку Ольга пришла всего с 3-мя зубами и полной решительностью снова иметь возможность нормально есть, улыбаться, строить отношения с людьми. Она – настоящий боец, еще подростком начала бороться с болезнью, стойко пережила две пластические операции: ей уменьшили лицо и кости челюстей. В итоге помочь девушке взялись профессор Ярослав Заблоцкий со своей командой.
Риски при имплантации зубов большие, но врачи не сдались
Проблема в том, что за всю историю наблюдений подобных заболеваний, в мире специалистами зафиксировано всего около 300 человек с подобными генетическими патологиями. А случаев, когда зубная имплантация с подобными клиническими проблемами у пациентов была бы описана и задокументирована в медицинской литературе – вообще единицы.
Медикаментозное лечение таких пациентов результатов не дает, поэтому и схемы лечения для таких людей нет. А жизнь без зубов – это не только постоянный стресс, дискомфорт и насмешки окружающих из-за порока внешности. Это еще проблемы с функциями дыхания, глотанием пищи, депрессия и комплексы.
Наша большая цель и задача – поставить девушке такие искусственные зубы, которые будет не отличить от настоящих", – говорит врач-стоматолог, владелец клиники Ярослав Заблоцкий. – Чтобы она смогла есть, улыбаться, жить полноценной жизнью, как все обычные люди, у которых здоровые зубы. Случай Ольги настолько сложен, что "классические" протезы зубов, которые можно было бы вставлять и носить – не подходят. Потому что зубным протезам в данном случае вообще не за что держаться.
Как отмечает Ярослав Заблоцкий, выход был единственный – это вживить имплантаты (искусственные титановые корни), к которым затем прикручиваются зубные протезы. В итоге девушку оперировали 7 часов!
Во время операции, которую провели Ольге под наркозом, врачи клиники Заблоцкого установили пять имплантатов на нижней челюсти и пять – на верхней. Риск был очень велик, и сама операция – сложная, проблема в том, что в костях челюстей у девушки из-за болезни образовались пустоты.
Зубной ряд пришлось воссоздавать на компьютере, при помощи специальной программы. Несмотря на большие риски и сложный медицинский случай, врачи клиники Заблоцкого свою работу сделали бесплатно.
Как сейчас себя чувствует Ольга Мацик и что говорят врачи
Операция хоть и прошла с успехом, но сказать сейчас с уверенностью на 100% что имплантаты приживутся, стоматологи не могут. Если все пройдет хорошо, то вместо временных зубов Ольга уже через полгода получит постоянные.
Ольга привыкает жить и разговаривать с новыми зубами, улыбаться и быть счастливой, забыть о своих комплексах. И своим примером ей важно показать, что выход из сложнейших ситуаций, вызванных болезнями, бывает. Главное не опускать руки.
Немалый вклад в стоматологию и медицину своим поступком внесла команда Заблоцкого – теперь специалисты будут отслеживать состояние Ольги, искать варианты лечения и коррекции ситуации при необходимости. Что в будущем поможет подобным пациентам со сложными клиническими случаями жить полноценной жизнью.
Отсутствие зубов у любого человека прибавляет ему возраст минимум на 20-25 лет. Как только у пациентки появились зубы – она очень изменилась, начала выглядеть на свой возраст или даже моложе, – резюмирует профессор, стоматолог в красной бабочке Ярослав Заблоцкий.
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