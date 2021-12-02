7 часов под наркозом – киевлянке с редким заболеванием, потерявшей зубы, вернули улыбку

"Бойцовский" характер помог Ольге Мацик вернуться к нормальной жизни: до этого девушка жила всего с 3-мя зубами. Как стоматологи пошли на смелый шаг – в статье

Ольга Мацик, которая и-за редкого заболевания потеряла зубы, теперь снова улыбается / Фото: Коллаж: Сегодня

У 32-летней киевлянки Ольги Мацик редчайшая болезнь – херувизм, из-за которой еще в детстве девушка лишилась почти всех зубов. Ольга хочет своим примером поддержать всех людей, кому приходится жить со сложными диагнозами, показать, что выход есть, если его искать.

Профессор Ярослав Заблоцкий с командой и Ольга Мацик после операции / Фото: пресс-служба

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Команда специалистов клиники стоматологии Ярослава Заблоцкого провела киевлянке бесплатно сложнейшую операцию: девушке установили имплантаты и вставили зубы. В итоге у Ольги теперь – полноценно восстановленная улыбка на все 28 зуба. Но и врачам, и смой девушке было непросто.

Как болезнь атаковала, что пришлось пережить Ольге

Херувизмом называют генетическое и очень редкое заболевание, болезнь приводит к потере зубов, нарушению работы челюстей – так случилось и с Ольгой. До проведения операции Ольга с трудом могла говорить, жевать пищу, губы у девушки были запавшие, поскольку большая часть зубов выпала, когда Оля еще была подростком.

Оля Мацик в детстве, когда херувизм "забрал" у нее улыбку и возможность нормально есть и говорить / Фото: пресс-служба

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Те зубы, что стали расти вместо молочных зубов, – делится Ольга Мацик, – росли в разные стороны. Это было очень некрасиво, неудобно, не говоря уже о том дискомфорте и комплексах, которые у меня появились из-за моей внешности.

В клинку Ольга пришла всего с 3-мя зубами и полной решительностью снова иметь возможность нормально есть, улыбаться, строить отношения с людьми. Она – настоящий боец, еще подростком начала бороться с болезнью, стойко пережила две пластические операции: ей уменьшили лицо и кости челюстей. В итоге помочь девушке взялись профессор Ярослав Заблоцкий со своей командой.

Риски при имплантации зубов большие, но врачи не сдались

Проблема в том, что за всю историю наблюдений подобных заболеваний, в мире специалистами зафиксировано всего около 300 человек с подобными генетическими патологиями. А случаев, когда зубная имплантация с подобными клиническими проблемами у пациентов была бы описана и задокументирована в медицинской литературе – вообще единицы.

Медикаментозное лечение таких пациентов результатов не дает, поэтому и схемы лечения для таких людей нет. А жизнь без зубов – это не только постоянный стресс, дискомфорт и насмешки окружающих из-за порока внешности. Это еще проблемы с функциями дыхания, глотанием пищи, депрессия и комплексы.

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Наша большая цель и задача – поставить девушке такие искусственные зубы, которые будет не отличить от настоящих", – говорит врач-стоматолог, владелец клиники Ярослав Заблоцкий. – Чтобы она смогла есть, улыбаться, жить полноценной жизнью, как все обычные люди, у которых здоровые зубы. Случай Ольги настолько сложен, что "классические" протезы зубов, которые можно было бы вставлять и носить – не подходят. Потому что зубным протезам в данном случае вообще не за что держаться.

Как отмечает Ярослав Заблоцкий, выход был единственный – это вживить имплантаты (искусственные титановые корни), к которым затем прикручиваются зубные протезы. В итоге девушку оперировали 7 часов!

Ольга Мацик до стоматологической операции / Фото: пресс-служба

Во время операции, которую провели Ольге под наркозом, врачи клиники Заблоцкого установили пять имплантатов на нижней челюсти и пять – на верхней. Риск был очень велик, и сама операция – сложная, проблема в том, что в костях челюстей у девушки из-за болезни образовались пустоты.

Зубной ряд пришлось воссоздавать на компьютере, при помощи специальной программы. Несмотря на большие риски и сложный медицинский случай, врачи клиники Заблоцкого свою работу сделали бесплатно.

Как сейчас себя чувствует Ольга Мацик и что говорят врачи

Операция хоть и прошла с успехом, но сказать сейчас с уверенностью на 100% что имплантаты приживутся, стоматологи не могут. Если все пройдет хорошо, то вместо временных зубов Ольга уже через полгода получит постоянные.

Ольга привыкает жить и разговаривать с новыми зубами, улыбаться и быть счастливой, забыть о своих комплексах. И своим примером ей важно показать, что выход из сложнейших ситуаций, вызванных болезнями, бывает. Главное не опускать руки.

Оля Мацик в клинике Заблоцкого до операции и после нее / Фото: Коллаж: Сегодня

Немалый вклад в стоматологию и медицину своим поступком внесла команда Заблоцкого – теперь специалисты будут отслеживать состояние Ольги, искать варианты лечения и коррекции ситуации при необходимости. Что в будущем поможет подобным пациентам со сложными клиническими случаями жить полноценной жизнью.

Отсутствие зубов у любого человека прибавляет ему возраст минимум на 20-25 лет. Как только у пациентки появились зубы – она очень изменилась, начала выглядеть на свой возраст или даже моложе, – резюмирует профессор, стоматолог в красной бабочке Ярослав Заблоцкий.

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