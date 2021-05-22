5 мифов о целлюлите и растяжках: узнайте, как сделать кожу снова гладкой

Апельсиновая корочка, растяжки на животе или бедрах – дело поправимое. Но далеко не все процедуры помогают: как правильно избавиться от целлюлита – в материале

Живот без целлюлита - реально: поможет массаж, спорт и здоровое питание Фото: unsplash.com

Чем ближе купальный сезон, тем больше огорчения приносит противная "апельсиновая корочка". Почему не все домашние средства от целлюлита работают, какие процедуры действительно эффективны, можно ли убрать растяжки и как самому сделать кожу гладкой и подтянутой – рассказала массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина Фото: пресс-служба

Во-первых, не огорчайтесь: большая часть женщин и даже мужчин "болеют" целлюлитом. Слово специально взято в кавычки, потому что целлюлит – это никакая не болезнь, от которой во что бы то ни стало нужно избавиться.

А что же такое целлюлит и стоит ли опасаться "апельсиновой корочки"?

Миф № 1: целлюлит – не болезнь. Тот целлюлит, от которого нас массово призывают избавляться, не нанесет вреда вашему здоровью – это скорее косметический дефект. Если классифицировать с медицинской точки зрения, то этот термин означает воспалительный процесс в подкожно-жировой клетчатке. И действительно, когда какой-то участок кожи поражается бактериями, то это вызывает покраснение, отечность и болезненность от прикосновения. Такой "целлюлит" может возникнуть на любом участке тела, но к "апельсиновой корочке" и растяжкам на теле, от которых мы хотим скорее избавиться с приближением лета, это не относится.

А имеет отношение липодистрофия – именно это состояние проявляется "апельсиновой корочкой" на наших бедрах или животах, и даже ногах/руках.

Целлюлит возникает от нерационального питания, малоактивного образа жизни, лишнего веса, курения, гормональных сбоев. Также целлюлит может быть из-за наследственной предрасположенности: чем больше у человека жировых подкожных клеток, тем сильнее заметна "апельсиновая корочка".

Кожные растяжки или стрии – это тоже не болезнь, а дефект. Появляются они в тех местах, где кожа перерастянулась после беременности, резкого набора веса или наоборот – похудения, после гормональных изменений. В итоге кожа в таких местах теряет упругость, образуются рубцы. И большинство из таких растяжек можно сделать менее заметными или вовсе убрать.

Значит, растяжки на коже – это не навсегда, и поддаются коррекции?

Миф № 2 – растяжки и целлюлит невозможно убрать полностью. Смотря какие это растяжки и сколько времени прошло с момента их образования. Молодые стрии, те, которые еще розового цвета, убираются полностью. Но самостоятельно от них вы не избавитесь, поскольку подход должен быть комплексным: это препараты с топическими ретиноидами (а их назначает только врач), коллагеновые или гилауроновые инъекции и лазерная шлифовка.

Важно: если у вас растяжки, но вы усиленно загорали или посещали солярий – то это сделает стрии еще более заметными, "замаскировать" их загаром невозможно!

Если же растяжки уже "старые", то есть побелели со временем, то полностью их убрать не получится, но можно с помощью салонных процедур сделать менее заметными. С целлюлитом все немного иначе, здесь нужен комплексный подход: процедуры, средства для кожи, пересмотреть питание и выбрать правильные физические нагрузки.

А можно ли убрать целлюлит с помощью сжиросжигающих кремов и так далее?

А вот здесь плохие новости: ни одно косметологическое средство не избавит вас от "апельсиновой корочки". Отсюда и миф № 3 – что одни лишь кремы и гели для кожи уберут целлюлит. Нет, одними лишь кремами целлюлит не убрать, такие средства важны, как часть комплексного подхода. Антицеллюлитные кремы и прочие средства помогут коже подтянуться, стать более упругой, улучшить результаты от массажа и растираний.

Антицеллюлитные кремы помогут при массаже, как дополнительное средство Фото: Depositphotos

Поскольку, когда кожа более плотная и подтянутая, то и "апельсиновая корочка" менее заметна. Целлюлит "любит поселиться" в основном на животе, ягодицах и бедрах, поэтому после процедур, массажа или растираний на эти зоны можно наносить антицеллюлитные кремы.

Ок, а какие процедуры действительно эффективны против целлюлита?

Миф № 4 – что антицеллюлитные процедуры бесполезны. Как аппаратные косметологические процедуры, так и домашняя борьба с целлюлитом дадут эффект. Но только при условии, что вы регулярно будете поддерживать результат такого эффекта, а еще обратите внимание на свои привычки и образ жизни.

Если целлюлит вызван гормональным дисбалансом, то изначально нужно привести в порядок гормональный фон: с этим поможет разобраться эндокринолог. Когда есть лишний вес, то нужно начинать корректировать питание и добавить физические нагрузки. При нарушениях циркуляции крови и застое лимфы тоже важна физическая активность, важно бросить курить и, конечно же, поможет массаж и другие процедуры.

Чтобы добиться результата, используют индивидуальный комплексный подход, особенно если целлюлит довольно запущен.

Важно, чтобы усилилось кровообращение, в проблемных местах простимулировать сжигание жира, разогнать застоявшуюся лимфу и притормозить процесс разрушение в тканях коллагена и эластина. Поэтому иногда рекомендуется начать с ручных методик: массаж, растирания щетками, баночный массаж. Когда кожно-жировая клетчатка хорошо "проработана", переходят к аппаратным процедурам, особенно перед вакуумно-роликовым LPG-массажем.

Вакуумные массажи сейчас используют в том числе для борьбы с целлюлитом Фото: unsplash.com

Эта методика сейчас очень популярна, как наиболее щадящая с наименьшими противопоказаниями. Кожа массируется с помощью вакуумной насадки, поэтому перед процедурой тело нужно подготовить. Если места с целлюлитом слишком болезненные, то применяют эндосфера-терапию. Вообще сейчас много технологий, которые разбивают жир, подтягивают кожу и устраняют "апельсиновую корочку": лазерные процедуры, радиоволны, прессотерапия, миостимуляция, ультразвуковые методики. Поэтому перед тем, как начать бороться с целлюлитом, лучше получить консультацию специалиста. Он покажет, как и в домашних условиях правильно делать массаж или растирания щетками.

То есть, можно бороться с целлюлитом дома, а как?

Процедура, которая поможет улучшить состояние кожи, снизить заметность "апельсиновой корочки" и подходит для дома – это массаж с медом:

Мед нужно разогреть (можно на паровой "бане"), затем нанесите его на проблемные места (предварительно очистив кожу), затем массаж делается похлопывающими движениями по коже. Кожа покраснеет (здесь главное не бить с силой по животу или бедрам, а именно похлопывать), так мы простимулируем кровообращение, улучшим выработку коллагена и эластина. Кожу нужно довести до легкого покраснения, а не травмировать. Смойте мед после 10-15-минутного массажа и нанесите антицеллюлитный крем. Выбирайте антицеллюлитные продукты с натуральными жиросжигающими компонентами: экстрактами водорослей, кофеином, апельсиновыми маслами, ретинолом.

Также дома можно выполнять сухие растирания – специальными щетками или варежками (махровые рукавички или варежки с прорезиненным покрытием). Задача таких растираний – тоже довести кожу до легкой красноты, а не содрать ее или травмировать. Поэтому хотя бы один раз такое растирание лучше сделать у специалиста, чтобы научиться самому и понять, с какой силой нужно давить на кожу и какой эффект должен наступить.

А как же упражнения – разве они не разгладят апельсиновую корочку?

Способ, который реально помогает бороться с целлитом – это нагрузки на все тело. Поэтому миф № 5 – это якобы упражнения только для живота или бедер уберут "апельсиновую корочку". Уменьшить жировую ткань можно, если увеличить мышечную ткань – и это должно быть направлено на все тело.

Упражнения только на одну проблемную зону не уменьшат подкожный жир, а вместе с ним и целлюлит, только в этой зоне.

Похудение всегда идет равномерно, поэтому в борьбе с целлюлитом эффективнее нагружать все тело. И не обязательно в спортзале: бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде. А если понадобится "поддать" силовых тренировок, то обратитесь за консультацией к тренеру.

Питание менять: а какие продукты полезны и наоборот – вызывают целлюлит?

Да, старайтесь включать в рацион больше продуктов с аминокислотами: яиц, рыбы (особенно жирной, богатой Омега-3), кисломолочной продукции, бобовых, орехов, авокадо, курицы, телятины. Также не забывайте про овощи и фрукты: клетчатка важна для полноценной работы кишечника, а от этого органа тоже зависит состояние нашей кожи.

Избегать стоит сладостей, сахара, сладкой газировки, консервов, магазинных соусов – то есть продуктов, в которых много простых углеводов. Они вредят коже, делая ее более сухой, вялой, повышают риск развития целлюлита и образования растяжек.

Не забывайте также поддерживать водный баланс: часто женщины стараются меньше пить, чтобы не так был заметен целлюлит. Но дело в том, что если организму не хватает воды, то он будет делать запасы "на черный день". В среднем дневная норма для человека – 30/40 мл на килограмм вашего веса. То есть, при весе 60 кг нужно пить 1,8 литра чистой воды в день.

Пейте воду: экономия на питье, наоборот, усилит целлюлит Фото: freepik.com

Если есть задержка жидкости в организме, отечность, то причину должен найти врач. Часто при отечности женщины начинают пить мочегонные таблетки: это опасно, поскольку помимо накопившейся жидкости из организма вымываются необходимые ему элементы.

Напомним, что ранее мы также писали, какие продукты могут вызвать целлюлит и навредить коже.

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