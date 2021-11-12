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3 причины полюбить кориандр – как применять специю для здоровья и питания

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 ноября, 16:00
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Стебли и листья кориандра еще называют кинзой, а ее многие из нас кладут в салаты. Но пользу для здоровья можно получить из всех частей этого овоща-специи
Кориандр, как зелень для салата и специю можно применять для здоровья и питания
Кориандр, как зелень для салата и специю можно применять для здоровья и питания / Фото: Коллаж: Сегодня

Все части кориандра съедобны, независимо от их уникального вкуса. А само растение, которое издавна используется в Восточной медицине и кулинарии, эффективно также при ревматоидном артрите, пишет медицинский журнал Nutrients.

Так кориандр – это кинза и чем он полезен?

Кориандр – широко используемый корнеплод, зелень и пряность, без которого не обходится народная медицина, обладающий как питательными, так и лечебными свойствами. Многие заблуждаются, думая, что кинза и кориандр – это разные пряности. Кориандр (Coriandrum sativum) – широко распространенное растение семейства Apiaceae, а кинзой принято называть стебли и листья этого растения.

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Кинзой называют стебли и листья, а пряностью – семена кориандра
Кинзой называют стебли и листья, а пряностью – семена кориандра / Фото: freepik.com

Еще кориандр называют китайской петрушкой, считая, что растение родом из Азии, хотя Родина кориандра – Средиземноморье. Это однолетнее травянистое растение широко культивируется в Азии, Северной Африке, Центральной Европе.

Все части растения съедобны: свежие зеленые листья обычно используются в тайской и вьетнамской кухне. Корни используются в азиатской кухне, а стебли рубят и используют в супах и рагу. Помимо того, что кориандр широко используется в качестве специи и овоща в кухнях разных регионов и стран, он также имеет долгую историю использования в качестве традиционного средства для лечения различных заболеваний.

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А чем полезен кориандр и как его употреблять?

Кориандр используется в народной медицине для лечения расстройств пищеварительной системы, таких как диарея, боли в желудке и рвота.

В индийской традиционной лекарственной системе кориандр используется для лечения заболеваний мочевыделительной, дыхательной и пищеварительной систем.

А в недавнем исследовании отмечается, что употребление кориандра может улучшить физиологические и биохимические нарушения, вызванные артритом, в икроножных мышцах.

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Семена кориандра добавляют в различные блюда, также из них варят целебный отвар
Семена кориандра добавляют в различные блюда, также из них варят целебный отвар / Фото: freepik.com

Можно добавлять листья и семена кориандра в блюда, готовить из них отвар, который, кстати, помогает сделать более бледными веснушки. Также в косметологии и народной медицине активно используют эфирные масла с кориандром. Но растение может вызвать аллергию, поэтому в каком виде кориандр подойдет именно вам, подскажет ваш семейный врач.

Также мы писали, какие специи полезны и помогут похудеть.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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