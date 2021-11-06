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3 мифа о мужском здоровье, которые еще живы: как избежать бесплодия

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 ноября, 09:00
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Курение, алкоголь, и даже "кач" в спортзале могу аукнуться мужчине бесплодием и проблемами со здоровьем. О чем сейчас стоит задуматься мужчинам – в материале
Мифы о мужском здоровье, в которые некоторые верят, могут способствовать развитию бесплодия
Мифы о мужском здоровье, в которые некоторые верят, могут способствовать развитию бесплодия / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только у женщин в 40+ возникают проблемы с зачатием и здоровьем будущих малышей: у мужчин в этом же возрасте тоже растет риск рождения наследников с хромосомными патологиями.

Сегодня, во Всемирный день мужчин (который отмечают в первую субботу ноября), поговорим о мужском здоровье, важности здорового образа жизни для тех, кто собирается стать отцом и причинах мужского бесплодия. А развеять основные мифы относительно мужского здоровья нам помог врач-уролог МС "Добробут" Александр Кардонов.

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Александр Кардонов
Александр Кардонов / Фото: пресс-служба

Но ведь мужское бесплодие – это редкость?

Вовсе нет, ранее считалось, что бесплодие связано, прежде всего, с женским здоровьем. Однако исследования последних лет доказали, что около 30% случаев невозможности зачать малыша связаны именно с мужским бесплодием.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 15% всех пар детородного возраста сталкиваются с проблемой бесплодия при попытках забеременеть. Такая статистика приравнивает эту проблему по распространенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и онкологии.

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Поэтому миф № 1 – что бесплодие – это проблема исключительно женская.

Около 30% случаев невозможности зачать малыша связаны именно с мужским бесплодием
Около 30% случаев невозможности зачать малыша связаны именно с мужским бесплодием / Фото: freepik.com

Кроме того, после 40 лет у мужчин постепенно снижаются качественные показатели спермы: растет количество сперматозоидов с неправильной структурой, снижается их подвижность, что также увеличивает риск рождения детей с хромосомными патологиями и другими мутациями.

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Поэтому возраст мужчины, а не только женщины тоже важен при планировании пары стать родителями. Также стиль жизни мужчины, его питание и бытовые привычки оказывают огромное влияние на то, реализуется ли он в будущем, как отец или нет.

Выходит, мужское бесплодие зависит от привычек молодости?

Малоподвижный образ жизни, избыточный вес, хронические заболевания, вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя, наркотических веществ — все это негативно влияет на состояние здоровья мужчины в целом. В том числе и на его репродуктивную функцию.

Отсюда миф № 2, что главное для мужчины, чтобы стать отцом – это хорошая потенция.

Курение и другие вредные привычки негативно влияют на здоровье мужчины в целом
Курение и другие вредные привычки негативно влияют на здоровье мужчины в целом / Фото: unsplash.com

Только этого бывает недостаточно. Отрицательно влияют на образование сперматозоидов патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, а также любые инфекции и воспалительные заболевания половой сферы.

И все же, какая основная причина бесплодия у мужчин?

Одной из самых распространенных причин мужского бесплодия является варикоцеле – варикозное расширение вен яичка. По данным разных источников эта патология встречается у более чем 40% мужчин, которые сталкиваются с нарушениями репродуктивной функции. Варикоцеле может быть наследственным заболеванием, но значительно ухудшает его течение занятия тяжелой атлетикой. Поэтому если такая проблема обнаруживается, то ее нужно решать.

Миф № 3, что все пройдет само собой – это заблуждение, которое до сих пор бытует среди людей. Также на мужскую фертильность влияет еще несколько факторов.

Какие бывают разновидности мужского бесплодия?

В зависимости от того, происходили ли беременности от мужчины в прошлом, бесплодие делится на первичное (не было беременностей или о них неизвестно) и вторичное (когда беременности были).

Для того чтобы произошло оплодотворение, в яичках мужчины должны образоваться сперматозоиды, – говорит Александр Кардонов,- которые вместе с другими компонентами спермы попадают в маточные трубы женщины, где и происходит процесс оплодотворения.

Исходя из того, какое звено этого механизма нарушено, мужское бесплодие делят на следующие виды:

  1. Секреторное бесплодие – наиболее распространенная разновидность. Оно связано с нарушениями в работе яичек, вследствие которых снижается качество, количество и подвижность сперматозоидов. Причинами таких нарушений могут стать варикоцеле, водянка яичка, паховая грыжа, крипторхизм (когда яичко не опускается в мошонку), эпидемический паротит (свинка), туберкулез яичек, а также заболевания, передающиеся половым путем.
  2. Обтурационное бесплодие — механическое нарушение проходимости семявыводящих путей, которое может быть вызвано травмами, врожденными пороками развития или инфекционными заболеваниями. Среди наиболее распространенных причин непроходимости – кисты, опухоли или рубцы после операционных вмешательств.
  3. Иммунологическое бесплодие – характеризуется образованием в организме мужчины антиспермальных антител, которые препятствуют оплодотворению яйцеклетки. Такие антитела чаще всего образуются в результате травм яичек. Кроме того, их появлению могут способствовать различные урогенитальные инфекции – хламидиоз, микоплазма и т.д.

В общем, своевременная диагностика и квалифицированное обследование позволяют выявить причину нарушений и определить дальнейшую тактику лечения. В большинстве случаев при раннем обнаружении мужское бесплодие можно успешно вылечить.

Как происходит диагностика мужского бесплодия и зачем она нужна?

При подозрении на нарушение репродуктивной функции или наличие заболеваний (которые могут повлечь бесплодие в будущем), обследование у врача-уролога включает:

  • осмотр наружных половых органов,
  • УЗИ яичек,
  • спермограмму.

Спермограмма играет основную роль в оценке репродуктивной функции мужчины. Это исследование содержит оценку количества сперматозоидов, их строения, подвижности и степени зрелости. Кроме непосредственного обследования спермы врач также назначает исследование уровня антиспермальных антител и генетические обследования.

При диагностике бесплодия у мужчины важно сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем
При диагностике бесплодия у мужчины важно сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем / Фото: freepik.com

Одной из важных составляющих комплексной оценки фертильности является исследование уровней гормонов, влияющих на репродуктивную систему мужчины: тестостерон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, эстрадиол и другие. Обследование также предусматривает проверку на наличие инфекций, передающихся половым путем, и патогенных микроорганизмов.

Важно!Некоторые заболевания имеют бессимптомное течение, и даже если нет никаких жалоб, профилактический осмотр уролога и УЗИ яичек раз в год все же необходим — он поможет вовремя выявить проблемы мужской мочеполовой системы и предотвратить развитие осложнений.

Как сегодня лечат мужское бесплодие?

Репродуктология является одной из самых прогрессивных областей медицины, арсенал методов лечения ежегодно растет. Очень важно правильно выбрать врача, ведь отношения с ним должны основываться на доверии к его решениям и готовности пациента полностью прислушиваться ко всем руководствам.

В большинстве случаев мужское бесплодие успешно лечится и воспроизводится репродуктивная функция. Но важно помнить: чем раньше была обнаружена патология репродуктивной системы, которая привела к снижению фертильности, тем лучше эффект лечения.

Сроки восстановления индивидуальны и в зависимости от причин составляют от трех месяцев до года,- говорит Александр Кардонов,- Для восстановления репродуктивной функции используются как медикаментозные методы, так и хирургическое лечение. Выбор лечебной тактики прежде всего зависит от причин, повлекших нарушение репродуктивной функции.

Прежде всего следует устранить факторы, негативно влияющие на образование сперматозоидов, а также вылечить заболевания, повлекшие снижение фертильности. В целях улучшения сперматогенеза может применяться гормональная терапия. В некоторых случаях даже простые действия, такие как отказ от вредных привычек и изменение образа жизни, могут полностью решить проблему.

А как будущим родителям подготовиться, если планируешь беременность?

Планирование отцовства – важный и ответственный шаг и для женщины, и для мужчины. Для минимизации рисков, которые могут возникнуть в период беременности, профилактические обследования рекомендуется пройти обоим партнерам.

В большинстве случаев мужское бесплодие успешно лечится и долгожданная беременность наступает
В большинстве случаев мужское бесплодие успешно лечится и долгожданная беременность наступает / Фото: unsplash.com

Для оценки состояния здоровья женщины:

  • осмотр гинеколога с кольпоскопией, PAP-тест, обследование на передающиеся половым путем инфекции, УЗИ органов малого таза;
  • УЗИ молочных желез;
  • УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы;
  • лабораторное обследование: общий анализ крови, сахар в крови, печеночные пробы, ТТГ, уровни гормонов (ФСГ, прогестерон, пролактин, эстрадиол, ЛГ), TORCH-инфекции, коагулограмма;
  • электрокардиография;
  • консультация терапевта или семейного лечащего врача.

Для оценки состояния здоровья мужчины:

  • осмотр уролога с УЗИ яичек;
  • консультация терапевта или семейного врача;
  • электрокардиография;
  • УЗИ органов брюшной полости и малого таза;
  • лабораторное обследование: общий анализ крови, сахар в крови, печеночные пробы, уровни гормонов (тестостерон, ФСГ, пролактин, эстрадиол), TORCH-инфекции.

Ну и напоследок следует отметить, что каких-либо специфических методов профилактики мужского бесплодия не существует. И в случаях, когда, несмотря на удачно проведенное лечение, беременность все же не наступает, на помощь приходят современные репродуктивные технологии, которые позволят воплотить в жизнь планы о вожделенном отцовстве.

Также мы писали о мифах про УЗИ беременных, которые до сих пор существуют.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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