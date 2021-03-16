Заболели коронавирусом во время отпуска заграницей. Как вернуть деньги за испорченный отдых?

Если купить правильную страховку, то реально вернуть хорошую сумму

Что делать, если заболели коронавирусом во время отпуска за границей. Как и сколько можно вернуть денег за испорченный пандемией отдых и какая страховка нужна – далее в материале.

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Полетели в свадебное путешествие, а просидели весь отдых в номере

Видно океан, пальмы и двор гостиницы. Полетели в свадебное путешествие на Шри-Ланку по впечатления и яркие фото, а стали заложниками отеля. Через положительный тест на коронавирус, супруги Горецкие экзотическими пейзажами любуются разве что с балкона.

По словам путешественницы Ольги Горецкой, когда прилетаешь в отель, в коридоре, там же у всей группы берут еще один тест. Это получатся через 20 часов после вылета и до 30 часов ждете результат теста.

Выходить на завтрак или ужин запрещено, персонал приветливый, но фактически не контактирует с жильцами. Еду приносят в номер, но без столовых приборов, ведь одноразовых ложек и вилок просто нет. И если персональную посуду выпросить еще можно, то записаться на осмотр врача за рубежом – задача со звездочкой.

"У тебя может быть коронавирус, он может у тебя показаться несколько раз по тесту, но если у тебя нет симптомов, то это не страховой случай и ты просто сидишь закрытый в номере", – рассказывает Ольга Горецкая.

Таблетки они покупали за свой счет. Компенсировать их стоимость должна страховая компания. У супругов Горецких стандартная страховка, которую обычно оформляют туристы. Часто побороться можно даже за возвращение стоимости путевки.

Как вернуть деньги за испорченный отпуск

Владелица туристического агентства Ольга Коханова говорит, что в течение 10 дней, со дня приезда со страны отдыха, вам нужно обратится в свою страховую службу, назвать номер страховки, вашу фамилию и вам возмещают средства, которые были потрачены на лечение.

"Если вы, приобретаете дополнительную страховку, типа С, то покрывается 80% от стоимости вашего тура", – говорит эксперт.

За последний год количество путешественников, нуждающихся в компенсации за испорченный отдых значительно возросла. Поэтому прежде чем отправляться в дорогу – хорошо подумайте, правильный ли тип страховки вы выбрали.

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