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"Всюди люди": первой страной, в которую отправился Анатолий Анатолич, стала Мексика

Сегодня, 13:31

Ведущий начал знакомить украинцев с архитектурой и природой Мехико

Телеканал "Украина" работает над новым тревел-шоу "Всюди люди", ведущим которого стал Анатолий Анатолич. Телезвезда отправился в далекую и загадочную Мексику, чтобы рассказать о жизни и быте местных жителей и разрушить мнимые стереотипы об экзотической стране.

На днях ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич отправился в Мексику, собирать и открывать украинцам интересные факты о стране и ее жителях. В своих социальных сетях телезвезда пообещал делиться впечатлениями от пребывания в столице страны Мехико. А начал он из своего ежедневного ритуала – утренней пробежки в 6:35.

"Вышел на пробежку и надеюсь получить максимум удовольствия! Первое, что хочу сказать – здесь достаточно особый запах – пахнет не городом, а зеленью, будто находишься за городом, хотя на самом деле я в центре столицы, – поделился ведущий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич в своем Instagram. – На улице никого, город еще спит. И в этом особый кайф! Мой совет: если хотите лучше узнать о местности, в которую приехали – выйдите на пробежку утром".

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, ведущий начал знакомить украинцев с архитектурой и природой Мехико, немного рассказал о местной кухне и ее диковинках, попробовав жареных жуков и оригинальные мексиканские блюда.

"Люди здесь не говорят по-английски, поэтому я долго объяснял, что хотел бы на завтрак, в результате мы сошлись на омлете с каким-то интересным соусом и апельсиновым фрешем. Все это обошлось мне в 206 песо, то есть около 10 долларов. Блюдо выглядит очень круто, соус по вкусу похож на хумус, а в середине омлета много ветчины и, несмотря на большое количество соуса, он совсем не острый", – рассказал ведущий канала "Украина".

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Анатолий Анатолич также познакомил подписчиков с необычными домашними животными мексиканцев, особенностями транспорта и порядка одной из самых криминальных стран мира. А еще больше интересных фактов об экзотической стране зрители телеканала "Украина" узнают в первых выпусках тревел-шоу "Всюди люди". Анатолий Анатолич пообщается с местными жителями разного возраста и социального статуса, проведет экскурсию по городу на общественном транспорте, пройдется по магазинам и рынкам, познакомит с особенностями национальной кухни, расскажет о вере и традициях мексиканцев.

Первые выпуски тревел-шоу "Всюди люди" ждите уже в мае на телеканале "Украина".

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Источник: Сегодня
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