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Великая Менора возле Белого дома и у подножия Бурдж-Халифа. Как отмечают Хануку в мире (видео)

Сегодня, 14:37

По иудейской традиции Ханука или праздник огня, длится восемь дней

Праздник Хануки начали отмечать по всему миру иудеи. Первый огонь Великой Меноры – иудейского подсвечника – зажгли у Белого дома в Вашингтоне. К раввину, который вел церемонию, присоединился министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт. Где еще грандиозно празднуют Хануку – далее в материале.

Видео: Сегодня

В Дубае первый день Хануки отмечали у подножия самого высокого в мире небоскреба – башни Бурдж-Халифа. Нынешний праздник имеет особое значение, ведь дипломатические отношения Объединенные Арабские Эмираты и Израиль установили несколько месяцев назад.

По иудейской традиции Ханука или праздник огня, длится восемь дней. Столько же свечей в Меноре. И символизирует она победу добра над злом.

Лучшие поздравления с Ханукой
Лучшие поздравления с Ханукой
Фото: Pexels

Местные жители пришли в восторг от такого празднования и не скрывали свои эмоции: "Для меня это что-то невероятное! Я живу здесь уже 13 лет, но никогда не испытывал себя евреем настолько, как сейчас! Я всегда гордился своим происхождением и очень благодарен, что могу наконец делиться этим здесь открыто", – прокомментировал житель Дубая Марк Склеры.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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