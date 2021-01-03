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Украинский Хогвартс, дом-корабль и австрийский театр: самые волшебные места Черновцов

Сегодня, 18:11

Рассказываем, почему нужно хоть раз побывать в этом городе

Если вы все еще не были в Черновцах, начало 2021 года – идеальное время, чтобы съездить в этот прекрасный город. Зимой он особенно атмосферный, а его архитектура ничуть не уступает европейской. О самых интересных местах и достопримечательностях города Черновцы рассказываем далее в материале.

Закрытые из-за карантина границы – не повод сидеть дома, а шанс лучше узнать Украину. Архитектуру Вены, Праги и Парижа можно увидеть, например, в Черновцах. Там накормят блюдами, которые больше нигде не найдете.

Дарья Трунова, Руслан Кузьгов, новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

Оказывается, что корабли бывают не только в море. В Черновцах можно увидеть дом-корабль. По легенде его построили два брата австрийцы, которые мечтали о море.

Черновцы называют украинским Веной, потому центра города строили австрийцы. А музыкально-драматический театр не уступает Венском, ведь проектировали его известные на весь мир Фельнер и Гельмер.

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Театр был спланирован таким образом, чтобы все от бедного до богатого могли посещать спектакли или концерты. Для того было сделано три отдельных входа: на партер, на амфитеатр и в ложе. Таким образом, люди разного достатка не встречались друг с другом.

Фрагмент фасада драматического театра в Черновцах
Фрагмент фасада драматического театра в Черновцах
Фото: Depositphotos

А вот и украинский Хогвартс. Черновицкий университет принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО. Внутри каждая комната имеет свою историю. Красный зал выглядит, как и сто лет назад. Напоминает необычайной красоты деревянный ящик. На одной из стен – огромные венецианские зеркала.

Украинский Хогвартс в Черновцах
Украинский Хогвартс в Черновцах
Фото: Depositphotos

И еще одна магия Черновцов – любая улочка из ресторана ведет на главную пешеходную улицу. Прогулку по городу лучше всего завершать на улице Ольги Кобылянской. Это самая длинная пешеходная улица в Черновцах. К тому же, по легенде, ее когда-то подметали даже живыми розами.

Ранее улица называлась Барской и именно здесь горожане узнавали все новости и сплетни. О европейской моде, в частности, можно узнать, просто пройдя по этой улице. Все, что произошло где-то в Париже, в Вене или в Милане – оно в тот же день было известно в Черновцах.

И, как утверждают черновчане, их дворики поборются за интересом с одесскими. Чтобы услышать все истории – надо приезжать самому.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на Рождество 2021 в Украине.

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