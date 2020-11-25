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Туризм для неслышащих и слабослышащих: украинец открывает мир для людей с нарушением слуха

Как преодолеть трудности в коммуникации – наверное, самый актуальный вопрос в жизни каждого неслышащего человека

Его зовут Владимир Божко, ему 45 лет, он лишился слуха, когда ему было три года, после врачебной ошибки. Однако это не помешало ему основать собственный бизнес и успешно его развивать.

Немногие из нас рискуют открыть свое дело и еще меньше становятся успешными. Предпринимательство – дело рисковое и требует от человека не только самоорганизации и готовности работать 24 часа в сутки, но и постоянной коммуникации, чтобы быть в тренде. Владимиру в этом смысле еще более сложно, так как он с раннего детства абсолютно не слышит и может изъясняться только языком жестов. Впрочем, для него это не стало преградой, и он смог пройти все барьеры, найти те инструменты, которые помогли ему стать успешным предпринимателем.

- 30 лет я работал обычным закройщиком в ателье, общался на жестовом языке, читал по губам. Потом 10 лет сам владел ателье. Мечтал о том, чтобы открыть собственный бизнес – специализированное турагентство для неслышащих. Я хотел, чтобы неслышащие и слабослышащие украинцы, наравне со слышащими людьми, имели возможность путешествовать не только по Украине, а и по всему миру. Все началось с того, что мне удалось организовать десятидневный тур по Польше, Чехии, Венгрии, Австрии и Германии. Я подобрал гида, пригласил переводчика жестового языка, чтобы он обеспечил коммуникацию. В первой группе было 36 неслышащих людей. Это был мой первый опыт, он оказался очень успешным. После этого я понял, как это работает и продолжил организовывать поездки в Европу, затем в Арабские Эмираты... Мы знакомимся, начинаем общаться, находим друзей, то есть живем полноценной жизнью, – рассказывает Владимир.

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- Как вам удалось преодолеть трудности в коммуникации, ведь зачастую все мы сталкиваемся с проблемами нехватки информации и барьеров в коммуникации с чиновниками, сотрудниками банков, налоговой и так далее?

- Это, наверное, самый актуальный вопрос в жизни каждого неслышащего человека. Раньше ведь переводчиков вообще не было, я сам читал по губам, писал на листике. Для нас, неслышащих людей, решение любого вопроса в банке, собесе, ЖЭКе – это всегда очень сложно. Например, я раньше брал с собой листочек, ручку, записывал свой вопрос и так же получал ответ в письменной форме. Это не только трата времени, но и дискоммуникация, ведь многие глухие из-за дислексии даже не могут прочесть и на 100% понять то, что написано (дислексия, dyslexia, – частичное специфическое нарушение процесса чтения – ред.). Конечно, это очень затрудняло общение. Но прогресс не стоит на месте, технологии развиваются. Не только в мире, а и в Украине. И я рад, что именно в нашей стране появился целый ряд удобных мобильных приложений. Это: "Переводчик ЖЯ" (ЖЯ – жестовый язык), "SoundMonitor" предупреждает об опасных звуках вблизи, благодаря приложению "Dance" мы можем чувствовать музыку, "Connect" преобразовывает голосовую речь в текст и наоборот – текст в голос. Эти приложения позволяют нам общаться со слышащими людьми и не испытывать дискомфорт, связанный со сложностями общения. Приложения разработал наш украинский IT-специалист Виталий Потапчук. Он тоже от рождения имеет нарушение слуха, поэтому очень хорошо понимает сложности, с которыми сталкиваются неслышащие и слабослышащие в обычной жизни. Наверное, именно благодаря этому ему удалось создать очень качественные и эффективные приложения ("Переводчик ЖЯ", "Connect", "SoundMonitor", "Dance"). Знаю, что ими пользуется большое количество украинцев с нарушениями слуха различной степени и многие мои друзья.

- Расскажите на конкретном примере, как работают эти мобильные приложения и как они помогают решить проблему коммуникации.

- Сразу отмечу, что Виталий Потапчук решил очень большую проблему – доступ к переводчикам с жестового языка. Он открыл и развивает центр, где работают такие специалисты. Это очень важно, потому что в Украине существует колоссальный дефицит переводчиков жестового языка. Ведь неслышащим такие переводчики нужны каждый день, а их не хватает. Раньше, чтобы воспользоваться услугами переводчика, нам надо было обращаться в УТОГ, ожидать своей очереди, и ожидание могло длиться от нескольких часов до нескольких дней. Задача, которую нужно было решить, уже могла утратить свою актуальность. Как вы понимаете, это усложняло нам решение наших обычных жизненных вопросов, которые слышащий человек решает гораздо быстрее, возможно, за несколько минут.

Расскажу конкретно, как мне помогает приложение, разработанное Виталием. Раньше, когда я приходил в банк и обращался к менеджеру в письменной форме, со мной часто общались нехотя и сквозь зубы. Слышащие люди не понимают жестового языка и не понимают масштабов дискомфорта людей с нарушением слуха. Сейчас же, благодаря мобильному приложению "Переводчик жестового языка" никаких проблем с коммуникацией у меня нет. Я прихожу в банк, вызываю в приложении переводчика, он подключается к диалогу и все, что говорю я – переводчик вслух озвучивает менеджеру, а все, что мне отвечают голосом – мне переводят на жестовый язык. Все это происходит онлайн, быстро и очень просто. Благодаря Виталию моя жизнь намного улучшилась.

- Как давно вы пользуетесь этим приложением? Где еще вы его использовали?

- Уже более 5 лет. Использую его везде – где люди общаются друг с другом. В поликлинике с врачом, в ЖЭКе при вызове сантехника. Даже полицию вызывал. Все думают, что с неслышащим сложно и что общаться с нами проблематично. Но мы такие же люди, как и слышащие, просто отсутствие слуха – наша особенность. В США глухих не считают инвалидами, а в Украине некоторые люди нас считают умственно отсталыми. Для меня очень важно, что на своем примере я могу показать – как неслышащие и слабослышащие, с помощью приложения, могут преодолеть все барьеры в коммуникации, открыть собственный бизнес, стать успешными и независимыми.

- Что бы вы могли посоветовать людям с особенными потребностями, которые задумываются над тем, чтобы открыть свое дело, но не решаются?

- Хочу, чтобы они не боялись. С помощью мобильного приложения с переводчиком неслышащие могут жить полноценной жизнью – открывать свой бизнес, путешествовать, развиваться, все это абсолютно реально!

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