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Романтический уикенд в Украине на День святого Валентина: куда поехать

Сегодня, 13:08

Снежная зима трактует тренды путешествий

Интернет пестрит предложениями романтических туров на выходные. Турфирмы же заявили, что с этого года праздничный сезон путешествий на уикенд начинается именно с 14-го февраля, хотя раньше стартовал только с 8 марта. Туроператор Татьяна Кихно в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какие путешествия сейчас предлагают украинцам и какова их стоимость. А если в путешествие поехать не получится – устройте другой сюрприз любимому человеку на День святого Валентина. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День всех влюбленных необычно и интересно.

Чем привлекательны туры выходного дня

В День влюбленных туры выходного дня стали популярными именно в этом году. В 2020-м большинство сидели дома, потому что тогда внутренний туризм не был таким массовым. Теперь же каждый второй ищет приключений поблизости.

"Если говорить об отдыхе выходного дня, то чаще всего люди ищут города, расположенные вблизи их места жительства. Как правило, расстояние достигает 300-350 км", – объяснила туроператор Татьяна Кихно.

Карпаты в трендах: куда еще можно поехать

И снежная зима трактует тренды путешествий! Большинство людей направляется в Карпаты. В среднем цена на тур выходного дня в Западной Украине стартует от 2500 и до 30000 гривен.

А еще пандемия открыла одну жемчужину Львовской области – наскальную крепость Тустань, где можно прогуляться как летом, так и зимой.

Во сколько обойдется отдых в Карпатах
Во сколько обойдется отдых в Карпатах
Фото: Depositphotos

Но если в Карпаты ехать далеко, а покататься хочется – есть курорт в Центральной Украине – Водяники. Там есть и горки, и рестораны, и уютные усадьбы. Отдых вдвоем на выходные обойдется от 1500 гривен.

Пользуется спросом и Южная Украина. Хотя и морозно, но влюбленные мечтают отпраздновать День святого Валентина на побережье моря.

Какая есть альтернатива дальним путешествиям

Когда жалко тратить время на дорогу, то выход есть – пригородные отели на любой вкус. Наиболее популярные SPA-отели. Цена за ночь стартует от 1000 гривен. Там пара может отдохнуть от городской суеты и уединиться. А некоторые гостиничные комплексы даже переняли практику из Закарпатья и добавили чаны под открытым небом.

"В Украине появилось как минимум 3 купольных гостиницы, цена за сутки в которых составляет 1500 грн. На вид это может быть как небольшой палаточный городок, но внутри там все обустроено, вплоть до кухни", – поделилась туроператор.

Влюбленные, которые решили остаться в городе, могут посетить вместе мастер-класс по гончарству и попробовать сделать свой символ любви или отправиться по снежных завалах в мини-путешествие на квадроциклах.

Подборка подарков на день Святого Валентина – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что украинцы чаще всего покупают на 14 февраля — список подарков.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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Источник: Сегодня
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