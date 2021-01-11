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На воздушном шаре или в квест-комнате: сколько стоит организовать оригинальное свидание в Украине

Сегодня, 18:30

Вариантов, как удивить любимого человека – много

Романтический ужин при свечах или экстремальный прыжок с парашютом. Оригинальные свидания в Украина любят и молодые, и семьи со стажем. Одними из первых удивлять влюбленных взялась команда из Каменец-Подольского. Чем готовы поражать – далее в материале.

Сюжет Ксении Середы и Юрия Васильченко
Видео: Сегодня

Живая музыка, лепестки розы, огоньки свечей. Кажется, где-то под потолком, Купидоны уже навострили стрелы. Но это не сцена из романтического кино, а реальное свидание, на которое уже второй раз приглашает свою будущую жену влюбленный Дмитрий Ткачук. Сначала парень хотел сделать все своими силами, но в силу разных обстоятельств не смог это сделать, поэтому пришлось искать варианты, ведь задумал таким оригинальным образом сделать предложение любимой.

Когда же услышал заветное "да", для себя решил, что радовать любимую подобными сюрпризами будет хотя бы раз в месяц, даже после бракосочетания. Девушка такой поступок любимого оценила.

"Идеальное свидание"
"Идеальное свидание"
Фото: YouTube

Романтики в отношениях хотят все, независимо от возраста, рассказывает соорганизатор оригинальных свиданий Юлия Пилипчак. Говорит, часто уютные ужины для родителей организуют взрослые дети.

Это может быть и воздушный шар, и на параплане. Есть и свидания в крепости, которая является жемчужиной Каменец-Подольска, используют для таких вечеров различную пиротехнику и декорации, рассказывает соорганизатор оригинальных свиданий.

Как правило, на необычные встречи приглашают мужчины, впрочем и девушки не отстают в оригинальности. Празднование дня рождения – тоже повод пригласить на свидание.

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При этом географию деятельности организаторы расширяют. По словам соорганизатора оригинальных свиданий Михаила Верховного, они принимают гостей из разных городов Украины и не только.

Зимний сад, квест-комната, охапки роз и изысканный ужин. Вариантов, как удивить половинку есть много. Чтобы подготовить такое свидание, команде организаторов нужно несколько дней.

Стоимость оригинального свидания колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Тем временем мы выяснили, как научиться говорить "спасибо", даже когда не хочется.

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Источник: Сегодня
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