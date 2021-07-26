На Тернопольщине проводят экскурсии в мистический храм с жертвенником, вода в котором становится красной

Согласно легендам, в христианские времена жертвенник решили освятить, вырезав на нем прямо в камне большой крест

На Тернопольщине есть мистический храм с жертвенником / Фото: Сегодня

Уникальный мистический уголок для путешествий есть на Тернопольщине. В дохристианские времена здесь было место для жертвоприношений. После – там возвели храм. Что скрывают тысячелетние камни – далее в материале.

Ловите также ТОП-5 мест силы в Украине: где пополнить запасы внутренней энергии.

Где искать пещерный храм на Тернопольщине

На юге Тернопольщины на обрывистом берегу реки Серет расположено небольшое село Монастырок. Здесь всего две сотни жителей. Но каждый покажет местную знаменитость – пещерный храм и языческое капище.

Экскурсовод Стефания Малиновская говорит, на экскурсии сюда приезжают туристы из Польши, Германии, Австрии.

В каменных стенах есть комнаты, в которых жили монахи. Они здесь ели, а в пещерном храме – правили. Там есть такой жертвенный камень большой, местные жители называют его Довбушевая пещера.

Где расположен жертвенный камень, в котором вода становится красной

Почти над стометровым обрывом, над рекой Серет расположена древняя языческая плита. До сих пор видно ров, которые вырезали, чтобы стекала кровь жертвы.

В тренде Куда можно поехать за границу, если вакцинировались CoronaVac

По словам экскурсовода, давно еще говорили что это жертвенный камень, на котором когда-то приносили в жертву барана, козы и кровь в этот камень стекала.

Говорят, что если долго вода постоит в этом камне, то она становится красная. Люди рассказывают легенду, что краснеет вода от крови невинных, чьи души здесь потеряли.

Кто и когда освятил этот жертвенник на Тернопольщине

Христианские монахи, пришедшие в эти места в 9-м веке, решили освятить жертвенник.

Краевед и эксперт по туризму Ростислав Яцкив рассказывает, что согласно легендам, в христианские времена жертвенник решили освятить, вырезав на нем прямо в камне большой крест. И здесь есть пещерный храм, в котором единственный образ, где Иисус с закрытыми глазами.

По легенде, монахи среди ночи заметили, как на стене появляются какие-то штрихи. Они обвели их комом известняка и перед ними встало лицо Иисуса.

Читайте также ТОП-5 небанальных карьеров в Украине.