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На Тернопольщине проводят экскурсии в мистический храм с жертвенником, вода в котором становится красной

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
26 июля, 15:55
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Согласно легендам, в христианские времена жертвенник решили освятить, вырезав на нем прямо в камне большой крест
На Тернопольщине есть мистический храм с жертвенником
На Тернопольщине есть мистический храм с жертвенником / Фото: Сегодня

Уникальный мистический уголок для путешествий есть на Тернопольщине. В дохристианские времена здесь было место для жертвоприношений. После – там возвели храм. Что скрывают тысячелетние камни – далее в материале.

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Где искать пещерный храм на Тернопольщине

На юге Тернопольщины на обрывистом берегу реки Серет расположено небольшое село Монастырок. Здесь всего две сотни жителей. Но каждый покажет местную знаменитость – пещерный храм и языческое капище.

Экскурсовод Стефания Малиновская говорит, на экскурсии сюда приезжают туристы из Польши, Германии, Австрии.

В каменных стенах есть комнаты, в которых жили монахи. Они здесь ели, а в пещерном храме – правили. Там есть такой жертвенный камень большой, местные жители называют его Довбушевая пещера.

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Где расположен жертвенный камень, в котором вода становится красной

Почти над стометровым обрывом, над рекой Серет расположена древняя языческая плита. До сих пор видно ров, которые вырезали, чтобы стекала кровь жертвы.

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По словам экскурсовода, давно еще говорили что это жертвенный камень, на котором когда-то приносили в жертву барана, козы и кровь в этот камень стекала.

Говорят, что если долго вода постоит в этом камне, то она становится красная. Люди рассказывают легенду, что краснеет вода от крови невинных, чьи души здесь потеряли.

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Кто и когда освятил этот жертвенник на Тернопольщине

Христианские монахи, пришедшие в эти места в 9-м веке, решили освятить жертвенник.

Краевед и эксперт по туризму Ростислав Яцкив рассказывает, что согласно легендам, в христианские времена жертвенник решили освятить, вырезав на нем прямо в камне большой крест. И здесь есть пещерный храм, в котором единственный образ, где Иисус с закрытыми глазами.

По легенде, монахи среди ночи заметили, как на стене появляются какие-то штрихи. Они обвели их комом известняка и перед ними встало лицо Иисуса.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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