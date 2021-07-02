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Как безопасно путешествовать на попутках: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 июля, 12:50
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Полезные советы, как безопасно пользоваться сервисом пассажирских перевозок и попутками
Как безопасно путешествовать
Как безопасно путешествовать / Фото: Unsplash

Один из самых популярных сервисов пассажирских перевозок в стране – это когда водитель в интернете выставляет маршрут своей поездки в другой город, а желающие за деньги могут присоединиться к путешествию.

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, какие неприятности могут ожидать пассажира и как правильно выбрать водителя.

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Историй, когда пассажиры жалуются на неадекватных водителей популярного сервиса перевозок в соцсетях множество. Поэтому мы решили проверить, можно ли еще до поездки понять дистанционно, что вас ждет опасность, и как правильно вести себя пассажиру во время поездки.

На что обратить внимание, отправляясь в дорогу

  • Интонация водителя. Если с вами говорят возбужденно или, наоборот, слишком спокойно – это первый звоночек, свидетельствующий о том, что собеседник может неадекватно себя вести во время дороги.
  • Водитель постоянно меняет место посадки.
  • За вами приехало не то авто, о котором договаривались по телефону, или оно поврежденное.
  • В машине садиться за водителем.
  • Если по дороге вы поняли, что водитель ведет себя агрессивно, без колебаний выходите раньше конечной остановки.
  • Самый действенный способ уберечься – идентифицировать личность водителя.

"Никогда не помешает сообщить другим по телефону, и лучше в присутствии перевозчика, что вы едете на автомобиле определенной марки, цвета, с такими-то номерами, из пункта А в пункт Б. А также обязательно озвучить имя водителя", – советует адвокат Руслан Сушко в эфире телеканала "Украина". Это будет изначально сдерживать человека, который задумал что-то плохое.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Ранее мы рассказывали, как охладить дом в жару: экономные лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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