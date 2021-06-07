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Где отдыхать дешевле – в Украине или за границей? Сравниваем цены

Сегодня, 15:55

Самые популярные направления украинцев – Турция, Египет и Арабские Эмираты

Где отдыхать дешевле - в Украине или за границей
Где отдыхать дешевле - в Украине или за границей
Фото: Pexels

Где отдыхать летом дешевле – у нас или на зарубежных курортах? Мы узнали, сколько стоит отдых в Египте, Турции, на Кипре и в Украине. Детальнее – далее в сюжете.

Во сколько обойдется отдых за границей

Самые популярные направления среди украинцев – Турция, Египет и Арабские Эмираты.

В Эмираты перелет только обойдется в 500 долларов. Но сэкономить там можно, если пользоваться различными акциями, где есть бесплатная еда и выпивка, говорит туристка Светлана Губарь, которая с различными акциями за неделю потратила тысячу долларов.

Но самые большие очереди в аэропорту – в Египет и Турцию. Пятизвездочный отель обойдется в 1000 долларов.

Фото: Getty Images

В общем, говорят турагенты, летний сезон начался живо и с существенными скидками на туры. Прежде всего потому, что появилось больше авиаперевозчиков.

Минимальный бюджет на одного человека 9-10 тысяч гривен. За такую ​​сумму можно отдохнуть в Египте, Турции, Албании, Черногории и на Кипре – это если проживать в гостиницах.

Тревел-блогер Дарья Дидух говорит, что если у вас есть возможность прилететь сейчас на Кипр или вы планируете отпуск на осенние каникулы, то вы сможете отдохнуть более бюджетно. Арендовать квартиру можно от 60 евро в сутки на целую семью, а дом – от 150 евро, и это будет вилла с собственным бассейном и барбекю.

Сколько стоит отдых в Украине

Если сравнить, оказывается, что в Украина отдохнуть дешевле. Но не везде. К примеру, проживание в частном секторе на Черном и Азовском морях обойдется от 400 гривен на двоих за сутки. А вот отдохнуть в украинских отелях класса люкс будет дороже, чем в тех же турецких: номер в Затоке – от 3100 грн, это почти 22 тысячи гривен за двоих на неделю.

Сколько стоит отдых в Затоке
Сколько стоит отдых в Затоке

По словам директор туристического агентства Максима Циркеля, в Украине пакетного туризма, как такового не существует, то есть, если человек хочет отдохнуть внутри страны, он отдельно должен покупать билеты на какой-то вид транспорта, отдельно бронировать отель или базу, в которой хочет отдыхать, платит за переезды, делает себя страховку, если он хочет – все по отдельности. Поэтому отдых и получается дороже.

Но согласно статистике, более половины украинцев планируют лето провести в Украине, а вот где именно – еще определяются. Кто собирается за границу, турагенты напоминают, что цены, вероятно, пойдут вверх уже с июля.

Недавно мы рассказывали о бюджетном отдыхе на Мальдивах.

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Источник: Сегодня
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