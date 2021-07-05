Фестиваль мастеров в селе Бушу: что посмотреть и чем знаменито это место

К 30 годовщине независимости мастерицы сделали огромное панно, которое показало, что Украина едина. Тут и сыровары есть и художники, и гончары.

Фестиваль мастеров в селе Бушу / Фото: скриншот

Традиции и ремесла возрождают Винницкой области. К 30-й годовщине независимости там соткали уникальное панно. Мастера со всей Украины делали его на старинных кроснах. Представили изделие на помпезном фестивале. Что там было – далее в материале.

Чем знаменито село Бушу

Село Бушу в Винницкой области называют местом силы. Здесь сохранился дохристианский скальный храм, которому не менее 5 тысяч лет. Поэтому место популярно среди экстрасенсов, а еще здесь начали возрождать древние ремесла украинцев.

Какие ремесла возрождают в Буше

Устроили даже фестиваль мастеров. Здесь можно увидеть, как наши предки делали живое масло на старинном станке. Сыровар Денис Конопля уверяет, что украинцы лакомились изысканными сырами еще в древности. Свои делает из коровьего молока, добавляя паприку, орехи, пажитник.

Многих интересуют старинные кросны – ткацкие станки мастеров со всей Украины, которые к 30 годовщине независимости сделали огромное панно.

В Винницкой области возродили древнее ремесло / Фото: Pexels

Художница Оксана Городинская расписывает дом и говорит, что в древности по рисунку можно определить, как живет семья. По цветах, которые писались на домах можно было проследить о составе семьи, родственников, уже в возрасте, или тех, кто уже умер, сколько молодых ветвей, новой семьи и нового поколения есть.

В Бушу можно ехать в любое время. Здесь учат не только ткачеству или сыроварения. Своими умениями охотно поделятся гончары, художники и каменотесы.

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