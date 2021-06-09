Что брать с собой в поездку и как ничего не забыть: полезные лайфхаки

Отправляясь в дорогу, составьте список обязательных вещей и собирайтесь по нему – так вы ничего не забудете, а путешествие пройдет без неприятных неожиданностей

Как собраться в поездку Фото: Unsplash

Если, уезжая из дому, у вас нередко возникает ощущение, что вы забыли что-то важное, лучше не надейтесь на память, а составьте заранее список важных вещей. В этом случае ваше путешествие не омрачится отсутствием незаменимой косметички или важного лекарства.

Life Сегодня собрали еще несколько полезных хитростей, которые помогут вам организовать поездку наилучшим образом.

Как собраться в поездку, все взять и ничего не забыть: лайфхаки

Лайфхак 1. Пишите список

Как собраться в поездку Фото: Unsplash

Написать на листе бумаги все подряд – не самый удобный вариант. Лучше весь список дополнительно разбить на тематические подпункты. К примеру: документы, одежда, снаряжение, техника, посуда, средства гигиены, еда, лекарства и т.д. А затем постепенно заполнить каждый пункт, когда что-то вспомните.

Лайфхак 2. Определитесь с габаритами

Как собраться в поездку Фото: Unsplash

Чтобы все поместилось, сверьтесь с габаритами своего багажа, ведь чемодан должен не просто закрыться, но еще и быть подъемным. Для этого разложите все собранные вещи по кучкам: самое необходимое и то, без чего можно обойтись. К примеру, без лекарств никуда, а вот пляжные аксессуары можно купить и на месте.

Лайфхак 3. Сложите чемодан

Как собраться в поездку Фото: Unsplash

Главное правило при упаковке вещей, как и в случае со шкафом, максимально использовать пространство, чтобы в чемодане не оставалось свободного места. Но при этом еще и не помять одежду, ведь в поездке не всегда найдется утюг. Обычно под низ помещаются более громоздкие вещи и обувь, а сверху выкладываются тонкие и мнущиеся. Другой вариант – скрутить одежду в компактные валики.

Лайфхак 4. Самые нужные вещи

Как собраться в поездку Фото: Unsplash

Габаритную сумку вы сдадите в багаж. Поэтому в чемодан не стоит складывать те вещи, которые вам понадобятся в дороге. Документы, медикаменты, воду и перекус лучше вообще держать в сумке, под рукой.

Лайфхак 5. Список вещей, которые не стоит игнорировать

Помимо очевидных носков, футболок, гаджетов, туалетной бумаги и лекарств, есть вещи, которые также желательно взять с собой, даже если вам кажется, что в поездке они не пригодятся:

сменная обувь, особенно если вам предстоят долгие переходы; теплая кофта или ветровка, даже на южном берегу – погода переменчива; дождевик или зонтик – даже в случае солнечного прогноза на месяц вперед; бутылка с водой – и жажду утолить, и лекарство запить, и руки ополоснуть; спички в пакете – мало ли, в какую ситуацию вы можете попасть; нож – желательно складной со множеством примочек; влажные салфетки – не забывайте о гигиене; пластырь – пусть лучше пролежит в кармане и не пригодится, чем наоборот; вата, бинт, спиртовая настойка или ранозаживляющая мазь – см. пункт выше; нитки с иголкой – ничто не вечно, и вещи могут рваться; несколько полиэтиленовых пакетов – они обезопасят от потеряшек, протеканий или неприятного запаха; газета – почитать в дороге, застелить сидение, разжечь костер, подложить под ножку столика и т.д.

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