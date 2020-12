Актуально

Биткоины туристического мира – подарочные сертификаты

Подарочный сертификат – депозит путешествий, его можно использовать в течение года, подарить или даже передарить

2020 "Oh oh no nono". Хочется вычеркнуть этот год отовсюду, даже из календаря Майя. Да, было нелегко, иногда пугающе: каждый день открывал новый ящик Пандоры и волей-неволей ничего нельзя было поделать. Но именно такие реалии сделали нас сильными, терпеливыми, более гибкими. Пришло настоящее осознание ценности свободы. В особенности свободы передвижения.

Теперь поездка – не просто отдых, развлечение или смена обстановки, а, словно века назад, открытие неизведанного, иного мира. В этом главный подарок уходящего года. Теперь осталось его правильно использовать в ярком и непредсказуемом 2021.

Как прогнозируют, множество стран снимут локдаун и мы снова сможем путешествовать – с большей жаждой, рвением, желанием. На примере одного туристического агентства "Улечу, куда хочу" можем удостовериться, что уже сейчас разнообразные уголки мира открыты для туристов. Австрия, Албания, Греция, Грузия, Египет, Индонезия, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Китай, Мальдивы, ОАЭ, Польша, Словакия, Турция, Венгрия, Франция, Шри-Ланка – такой калейдоскоп не оставляет равнодушным, хочется схватить в охапку чемодан, ткнуть пальцем в карту и вылететь "at the seconds". Но порывистое желание угасает, когда вспоминаешь о массе ограничений – не знаешь, как дальше будут развиваться события, не обрушится ли железный занавес карантина на ту или иную страну. "Спокойствие, только спокойствие!", новая фишка тревел-рынка убережет от печальных раздумий.

Подарочный сертификат – "депозит" путешествий. Открытая дата: хочешь – бронируй сейчас, хочешь – потом, в течение года. Плюшка экономии тут как тут – не надо платить дважды за подарок на праздник и за отпуск. Если вдруг сертификат оказался ненужным, его легко можно передарить – имя на нем не указывается.

Мало того, что это стальная гарантия с явной выгодой, так еще и отличный подарок без мук выбора и суеты.

Уже представляется, в каком радостном шоке будут родные или как сами откроете далекие горизонты. Но опять что-то гложет: где и как приобрести подарочный сертификат? Все предельно просто: нужно найти проверенную туристическую фирму. Одной из таких является компания "Улечу, куда хочу": 10 лет качества с душой, трижды Tour WINNER отзывы Google/FB 5 из 5. Как описывается на их сайте: "Делай свою работу хорошо или вообще не стоит браться!.. Под названием "Улечу" стоит качество, ваше спокойствие, честность и порядочность!"

В этих словах легко убедиться – "Улечу, куда хочу" открыты во всех социальных сетях и месенджерах: в Телеграм постоянные обновления горячих новинок, а в Инстаграм – оазис вдохновения с туристическими лайфхаками. Поэтому не задумывайтесь и подписывайтесь: https://t.me/ulechukudahochy, https://www.instagram.com/ulechu_kuda.hochu/?hl=ru. Ведь, может, уже сегодня вы найдете в ленте тур, который запомнится на всю жизнь.

Telegram канал http://bit.ly/telegram_ulechu

Instagram http://bit.ly/instagram_ulechu

ул. Большая Васильковская, 72, ТЦ "Олимпийский", 2 этаж, офис 2.40, метро "Олимпийская".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться