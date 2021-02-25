Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

8 Марта не в ресторане: три локации по Украине, которые вы захотите посетить

Сегодня, 11:05

Светский вечер, карпатский колорит и инста-коттедж

Нашли для вас три интересных места в Украине, куда можно отправиться на 8 Марта. Спойлер: ресторанов не будет, но не обойдется без локаций, которые вы захотите увидеть как можно быстрее.

Релакс в отеле на природе

Это идеальный вариант для тех, кто любит фауну, но не хочет отказываться и от благ цивилизации. Ключевое в концепции таких отелей — воссоединение с природой, поэтому они и расположены посреди леса.

Verholy Relax Park
Verholy Relax Park
Фото: booking.com

Гости прежде всего приезжают сюда, чтобы отвлечься от шума мегаполисов, особенно в праздники (один из таких — 8 Марта), потому что классическим ужином в ресторане сейчас никого не удивишь. А вот проснуться в лесу в прямом смысле слова — это новые впечатления, которые захочется запомнить.

Отель на природе Edem Resort Medical & SPA
Отель на природе Edem Resort Medical & SPA
Фото: Edem Resort Medical & SPA

Идеальные варианты отелей на природе — Edem Resort Medical & SPA и "Бухта Викингов" недалеко от Львова или Verholy Relax Park возле Полтавы.

"Бухта Викингов"
"Бухта Викингов"
Фото: booking.com

Сложно не заметить эстетику коттеджей и отелей в лесу, которые мотивируют хотя бы на ночь забронировать их. И узнать, оправдает ли инстаграмная локация впечатление, которое вызвано визуальной составляющей.

Роскошное свидания в Доме ученых

Бывшее казино во Львове, которое манит своей историей и архитектурой барокко, также стоит внимания! Вангуем, большинство сразу подумали — банальность. А мы скажем – нет! Одно условие — если вы сделаете вечер 8 Марта в этой локации максимально тематическим.

Дом ученых
Дом ученых
Фото: Pikabu

Например, придете не в кэжуал наряде, а в вечерней классике. Роскошные образы сразу перенесут в атмосферу казино, которое здесь работало до 1939 года.

Свидание в Доме ученых
Свидание в Доме ученых
Фото: Instagram: photovito.lv

Примите во внимание: здесь часто бронируют залы для реализации тематических фотосессий, и кадры выходят как из кинолент. Почему бы и вам не запланировать, к примеру, лав-стори на 8 Марта?

Это получится нетипичное свидание светского формата, но поверьте, конечный результат того стоит.

Свидание возле облаков на горе Томнатик

Эта локация для экстремалов, которые хотят запомнить свое 8 Марта с высоты около 1600 метров. На горе расположены 5 куполов, от которых сложно отвести взгляд не только вживую, но и на фото.

"Памир" на высоте около 1600 метров
"Памир" на высоте около 1600 метров
Фото: Instagram

Сейчас они служат туристическим местом, а когда-то это была радиолокационная станция "Памир". Кстати, здесь снимали клип Джамалы "1944".

Сюда приезжают еще посмотреть на природу Карпат, потому что вид здесь действительно вау! И, конечно, заглянуть внутрь купола и еще раз уверить себя, что аутентичность места впечатляет.

Посетители "Памира"
Посетители "Памира"
Фото: https://www.instagram.com/p/CG1_UcoH-3D/?igshid=y0orxi9w2jh5

Кстати, этот вариант получится более бюджетным, чем отдых в отеле на природе. Но не менее захватывающим!

Ранее мы рассказывали о ТОП-10 интересных местах Киева, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта Готовимся к 8 Марта: как сделать идеальную прическу в домашних условиях Грузия открывает границы для туристов из Украины: дата и условие
туризм свидание 8 Марта куда поехать NO STRESS
Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 20:27Travel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

Вчера, 17:47Вкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

Вчера, 15:21Звездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 15:08Вкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 14:50Звездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Вчера, 13:35Психо

Самые верные мужья по знаку зодиака

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляВкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

23 февраляЗвездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

22 февраляВкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

22 февраляВкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей
В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей
Вскрылась криминальная тайна Натальи Дрожжиной
Вскрылась криминальная тайна Натальи Дрожжиной
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять