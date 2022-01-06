Звезда "Игры в кальмара" Хо Ен Чон стала первой кореянкой, появившейся на обложке Vogue

Актриса покорила поклонников Netflix, а теперь получила признание и fashion-гуру, снявшись для февральского номера библии моды
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Коллаж: Сегодня
После своего актерского дебюта в мировом хите Netflix "Игра в кальмара", актриса Хо Ен Чон подписала уже несколько контрактов с ведущими модными домами. А теперь она стала первой кореянкой, которая снялась для обложки американского журнала Vogue.
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон также дала откровенное интервью для февральского номера издания, рассказала о своем прорыве в карьере, корейских блюдах и кулинарии, своей любви к Нью-Йорку и многом другом.
У меня даже не было времени собирать вещи. Мне пришлось оставить свою печь Balmuda и новенькую наэмби (в пер. с корейского – "алюминиевая кастрюля")",
- вспоминает звезда, рассказывая о своем напряженном графике с момента премьеры сериала "Игра в кальмара".
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Когда я росла, я думала, что у меня так много недостатков, и всегда думала, что должна их исправить. Нью-Йорк был первым местом, где мне сказали, что не нужно ничего исправлять. Я помню, как была тронута.
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Для Vogue Хо Ен Чон позировала в образах от Louis Vuitton, Vera Wang, Stella McCartney, Alexander McQueen и других.
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Я не могу выразить, насколько я благодарна и польщена. Большое спасибо Vogue и замечательной творческой команде за эту возможность – написала Хо Ен Чон в своем Instagram.
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обложке февральского номера американского Vogue / Фото: Vogue
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Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора