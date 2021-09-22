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Loewe выпустили мыло с ароматом марихуаны за 1800 гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
22 сентября, 19:40
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Если вам приелись запахи ванили, кокоса или миндаля, косметические бренды знают, как решить эту проблему, выпуская все новые бьюти-средства с замысловатыми ароматами
/ Фото: Loewe

Пандемия, грядущие локдауны и переход на удаленную работу вынуждает людей проводить больше времени дома. Все больше мы присматриваемся к предметам домашнего обихода и тратим деньги на свечи, модное мыло и ароматы для дома, чтобы улучшить атмосферу.

Loewe решили воспользоваться спросом на такие предметы и выпустили новое мыло с ароматом марихуаны.

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Модный бренд и раньше имел огромный успех среди потребителей благодаря своим ароматам и свечам, которые раскупались моментально. Теперь же, расширяя ассортимент, креативный директор Джонатан Андерсон добавил изюминку.

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Так, мыло с запахом марихуаны будет выходить в двух форматах: жидком и твердом. Купить его вскоре можно будет на сайте бренда. Стоимость составит за твердое мыло – 55 долларов (ок. 1500 грн) и за жидкое 68 долларов (ок. 1800 грн).

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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